https://ria.ru/20241205/rubli-1987583331.html

В экономику Волгоградской области вложили более 213 миллиардов рублей

В экономику Волгоградской области вложили более 213 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.12.2024

В экономику Волгоградской области вложили более 213 миллиардов рублей

Более 213 миллиардов рублей инвестировано в развитие экономики Волгоградской области с января по сентябрь 2024 года, что больше на 15% по сравнению с... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:51

2024-12-05T17:51

2024-12-05T17:51

волгоградская область

экономика

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Более 213 миллиардов рублей инвестировано в развитие экономики Волгоградской области с января по сентябрь 2024 года, что больше на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. "213,8 миллиарда рублей, по данным Волгоградстата, составили инвестиции в основной капитал предприятий и организаций волгоградского региона по итогам января-сентября 2024 года. В сопоставимой оценке это на 15,1 % больше по отношению к аналогичному периоду-2023, когда показатель был на уровне 169 миллиардов рублей", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что лидерами по объему инвестиций является перерабатывающая отрасль, предприятия этой сферы вложили 71 миллиард рублей в производство. По данным администрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу увеличить к 2034 году показатель валового регионального продукта почти в два раза – с 1,3 триллиона рублей до 2,5 триллиона рублей, доходы бюджета со 173 миллиардов рублей в год до 300 миллиардов рублей, нарастить накопленный объем инвестиций до 3,4 триллиона рублей.

https://ria.ru/20241202/natsproekt-1986861793.html

волгоградская область

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экономика, волгоградская область, андрей бочаров