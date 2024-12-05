https://ria.ru/20241205/rubli-1987583331.html
В экономику Волгоградской области вложили более 213 миллиардов рублей
В экономику Волгоградской области вложили более 213 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.12.2024
В экономику Волгоградской области вложили более 213 миллиардов рублей
Более 213 миллиардов рублей инвестировано в развитие экономики Волгоградской области с января по сентябрь 2024 года, что больше на 15% по сравнению с... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:51
2024-12-05T17:51
2024-12-05T17:51
волгоградская область
экономика
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Более 213 миллиардов рублей инвестировано в развитие экономики Волгоградской области с января по сентябрь 2024 года, что больше на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. "213,8 миллиарда рублей, по данным Волгоградстата, составили инвестиции в основной капитал предприятий и организаций волгоградского региона по итогам января-сентября 2024 года. В сопоставимой оценке это на 15,1 % больше по отношению к аналогичному периоду-2023, когда показатель был на уровне 169 миллиардов рублей", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что лидерами по объему инвестиций является перерабатывающая отрасль, предприятия этой сферы вложили 71 миллиард рублей в производство. По данным администрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу увеличить к 2034 году показатель валового регионального продукта почти в два раза – с 1,3 триллиона рублей до 2,5 триллиона рублей, доходы бюджета со 173 миллиардов рублей в год до 300 миллиардов рублей, нарастить накопленный объем инвестиций до 3,4 триллиона рублей.
https://ria.ru/20241202/natsproekt-1986861793.html
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экономика, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Экономика, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В экономику Волгоградской области вложили более 213 миллиардов рублей
В развитие экономики Волгоградской области вложено более 213 миллиардов рублей
ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Более 213 миллиардов рублей инвестировано в развитие экономики Волгоградской области с января по сентябрь 2024 года, что больше на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"213,8 миллиарда рублей, по данным Волгоградстата, составили инвестиции в основной капитал предприятий и организаций волгоградского региона по итогам января-сентября 2024 года. В сопоставимой оценке это на 15,1 % больше по отношению к аналогичному периоду-2023, когда показатель был на уровне 169 миллиардов рублей", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что лидерами по объему инвестиций является перерабатывающая отрасль, предприятия этой сферы вложили 71 миллиард рублей в производство.
По данным администрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу увеличить к 2034 году показатель валового регионального продукта почти в два раза – с 1,3 триллиона рублей до 2,5 триллиона рублей, доходы бюджета со 173 миллиардов рублей в год до 300 миллиардов рублей, нарастить накопленный объем инвестиций до 3,4 триллиона рублей.