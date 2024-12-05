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Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля - РИА Новости, 05.12.2024
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15:33 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/rubl-1987544619.html
Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля
Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля - РИА Новости, 05.12.2024
Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля
Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, после периода волатильности курс нацвалюты ищет точку равновесия, считает вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:33
2024-12-05T15:33
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, после периода волатильности курс нацвалюты ищет точку равновесия, считает вице-премьер России Александр Новак. "На мой взгляд, сейчас для этого нет предпосылок", - сказал Новак на вопрос журналистов о том, есть ли тенденции на дальнейшее ослабление рубля. Вице-премьер отметил, что курс национальной валюты определяет рынок - спрос и предложение. "Сейчас, мне кажется, он находит постепенно точку равновесия. Был всплеск, сейчас он находит точку равновесия. Каждый день мы видим небольшое укрепление. Посмотрим, на каком уровне он сбалансируется", - добавил Новак. Официальный курс доллара от ЦБ РФ с начала сентября рос от уровня 88,61 рубля до максимума с марта 2022 года в 109,58 рубля (+23,7%) – в конце ноября, после чего начал постепенно восстанавливать позиции. На четверг он составляет 104,24 рубля.
https://ria.ru/20241204/kurs-1987422234.html
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля

Вице-премьер Новак: предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, после периода волатильности курс нацвалюты ищет точку равновесия, считает вице-премьер России Александр Новак.
"На мой взгляд, сейчас для этого нет предпосылок", - сказал Новак на вопрос журналистов о том, есть ли тенденции на дальнейшее ослабление рубля.
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Вице-премьер отметил, что курс национальной валюты определяет рынок - спрос и предложение.
"Сейчас, мне кажется, он находит постепенно точку равновесия. Был всплеск, сейчас он находит точку равновесия. Каждый день мы видим небольшое укрепление. Посмотрим, на каком уровне он сбалансируется", - добавил Новак.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ с начала сентября рос от уровня 88,61 рубля до максимума с марта 2022 года в 109,58 рубля (+23,7%) – в конце ноября, после чего начал постепенно восстанавливать позиции. На четверг он составляет 104,24 рубля.
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