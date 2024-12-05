https://ria.ru/20241205/rubl-1987544619.html

Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля

Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля - РИА Новости, 05.12.2024

Новак оценил перспективы дальнейшего ослабления рубля

Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, после периода волатильности курс нацвалюты ищет точку равновесия, считает вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:33

2024-12-05T15:33

2024-12-05T15:33

экономика

россия

александр новак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_0:67:3006:1758_1920x0_80_0_0_688bd302543e33af0a29d79bbef966f4.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, после периода волатильности курс нацвалюты ищет точку равновесия, считает вице-премьер России Александр Новак. "На мой взгляд, сейчас для этого нет предпосылок", - сказал Новак на вопрос журналистов о том, есть ли тенденции на дальнейшее ослабление рубля. Вице-премьер отметил, что курс национальной валюты определяет рынок - спрос и предложение. "Сейчас, мне кажется, он находит постепенно точку равновесия. Был всплеск, сейчас он находит точку равновесия. Каждый день мы видим небольшое укрепление. Посмотрим, на каком уровне он сбалансируется", - добавил Новак. Официальный курс доллара от ЦБ РФ с начала сентября рос от уровня 88,61 рубля до максимума с марта 2022 года в 109,58 рубля (+23,7%) – в конце ноября, после чего начал постепенно восстанавливать позиции. На четверг он составляет 104,24 рубля.

https://ria.ru/20241204/kurs-1987422234.html

https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, александр новак