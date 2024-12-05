Кандидат Трампа на пост главы разведки регулярно читала RT, пишут СМИ
В США недовольны, что кандидат Трампа на пост главы разведки читает RT
© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора Национальной разведки, регулярно читала сайт российского телеканала RT, сообщил со ссылкой на анонимные источники ABC News, традиционно поддерживающий демократов.
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"Бывшие советники Габбард предполагают, что ее взгляды на Россию <...> были сформированы не какой-то тайной вербовкой разведки, насколько им известно, а ее неординарными привычками медиапотребления. <...> Три бывших помощника заявили, что Габбард <...> регулярно читала и делилась статьями с российского новостного сайта RT", — уточнил телеканал.
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При этом помощники Габбард не знают, перестала ли она посещать сайт RT — и если да, то когда. По словам одного из них, политик продолжала делиться статьями российского СМИ "еще долгое время" после того, как ей предложили этого не делать.
Представитель переходной команды Трампа Алекса Хеннинг заявила телеканалу, что "это ложь" и речь идет не о чем ином, как о "нескольких бывших, весьма, кстати, анонимных и недовольных сотрудниках".
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"Взгляды подполковника Габбард на внешнюю политику сформировались под влиянием ее военной службы и многочисленных командировок в зоны боевых действий, где она увидела цену войны и то, кто в конечном итоге за нее платит", — заявила она.
В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения.
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