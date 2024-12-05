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Агропредприятия Ростовской области расширят представленность в Египте

Агропредприятия Ростовской области расширят представленность в Египте - РИА Новости, 05.12.2024

Агропредприятия Ростовской области расширят представленность в Египте

Агропредприятия Ростовской области расширят представленность своей продукции в Египте, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:41

2024-12-05T17:41

2024-12-05T17:42

ростовская область

экономика

ростовская область

египет

каир (город)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Агропредприятия Ростовской области расширят представленность своей продукции в Египте, сообщает правительство региона. В эти дни в Египте работает международная выставка пищевой индустрии и агропромышленного сектора "Фуд Африка 2024". Ростовская область представлена коллективной экспозицией, на стендах которой продукция 25 областных производителей продовольствия. В рамках мероприятия делегация из региона посетила с рабочим визитом демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в шести странах открыты такие "шоу-румы" с продукцией российских производителей. "Шоу-румы" помогают познакомить потенциальных покупателей за рубежом с качественной и конкурентоспособной продукцией российского агропрома и продвигать ее на приоритетных для страны рынках. Так, демонстрационно-дегустационный павильон российской агропродукции в Каире помогает отечественным экспортерам разместить свои товары на полках десяти крупнейших торговых сетей Египта, а также заключить контракты с более чем 15 дистрибьютерами, которые работают по всей Африке. По данным правительства региона, в "шоу-руме" в Египте представлена продукция двух ростовских производителей крупы - ООО "АгроВиктория" и ООО ПКФ "Маяк". Руководитель демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Каире Амр Эль Белтаги и делегация Ростовской области обсудили возможности поставок товаров региональных производителей растительного масла, мяса, минеральной воды, продуктов для здорового питания, органической продукции из Ростовской области. "Во время визита донская делегация пообещала после завершения выставки передать в демонстрационно-дегустационный павильон в Каире представленную на стенде продукцию из Ростовской области для изучения спроса и дальнейшего расширения регулярных поставок", - говорится в сообщении. По словам замгубернатора области - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, в Ростовской области производятся все основные виды продовольствия. "Мы заинтересованы в увеличении объемов экспорта в Египет и другие страны континента. Прежде всего это продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: масло растительное, мука, крупы, кондитерские изделия", - отметил он.

ростовская область

египет

каир (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ростовская область, египет, каир (город)