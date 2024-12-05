https://ria.ru/20241205/rostekh-1987451254.html
В "Ростехе" научили ИИ прогнозировать развитие природных катаклизмов
В "Ростехе" научили ИИ прогнозировать развитие природных катаклизмов - РИА Новости, 05.12.2024
В "Ростехе" научили ИИ прогнозировать развитие природных катаклизмов
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал на основе искусственного интеллекта программный модуль для прогнозирования опасных природных явлений... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:11
2024-12-05T08:11
2024-12-05T08:11
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал на основе искусственного интеллекта программный модуль для прогнозирования опасных природных явлений – штормов, землетрясений, извержений вулканов, который способен найти очаги катаклизмов и прогнозировать развитие ситуации. "Новое программное обеспечение стало частью комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Модернизированная система может самостоятельно "видеть" очаги возникновения природных катаклизмов и на основе сопутствующих факторов прогнозировать их дальнейшую траекторию", - сообщили РИА Новости в "Ростехе". Запущенный в составе программного обеспечения метеокомплекса модуль "Прогнозирование" способен принимать, обрабатывать и анализировать гидрометеорологическую и геофизическую информацию, поступающую от спутников гидрометеорологического назначения. Он отслеживает места зарождения штормов, опасные таяния снега и земные толчки в горных районах, повышение температуры в местах расположения вулканов. На основе данных о температуре поверхности суши и моря, скорости воздушных потоков, движении земной коры, ледовых и снежных масс комплекс автоматически рассчитывает вероятность возникновения опасного природного явления. Также он может спрогнозировать вероятную траекторию его следования, в том числе через конкретный район местности. Разработкой комплекса приема, обработки и ретрансляции космической гидрометеорологической информации занимается входящий в "Росэлектронику" НИИ телевидения. "Новый модуль не заменяет полностью работу метеоролога, но существенно ее облегчает, поскольку система на ранних стадиях отслеживает опасные природные явления и сигнализирует об их зарождении. Сейчас мы занимаемся отладкой программного обеспечения и параллельно завершаем процедуру сертификации оборудования. К концу 2024 года предприятие будет готово к поставкам системы первым заказчикам", – отметил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин, слова которого приводит госкорпорация.
https://ria.ru/20241203/nauka-1986914570.html
https://ria.ru/20241203/serdtse-1987181123.html
https://ria.ru/20241205/nauka-1987365882.html
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российская электроника, ростех, технологии
Наука, Российская электроника, Ростех, Технологии
В "Ростехе" научили ИИ прогнозировать развитие природных катаклизмов
"Росэлектроника" научила ИИ прогнозировать развитие природных катаклизмов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал на основе искусственного интеллекта программный модуль для прогнозирования опасных природных явлений – штормов, землетрясений, извержений вулканов, который способен найти очаги катаклизмов и прогнозировать развитие ситуации.
"Новое программное обеспечение стало частью комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Модернизированная система может самостоятельно "видеть" очаги возникновения природных катаклизмов и на основе сопутствующих факторов прогнозировать их дальнейшую траекторию", - сообщили РИА Новости в "Ростехе
".
Запущенный в составе программного обеспечения метеокомплекса модуль "Прогнозирование" способен принимать, обрабатывать и анализировать гидрометеорологическую и геофизическую информацию, поступающую от спутников гидрометеорологического назначения. Он отслеживает места зарождения штормов, опасные таяния снега и земные толчки в горных районах, повышение температуры в местах расположения вулканов.
На основе данных о температуре поверхности суши и моря, скорости воздушных потоков, движении земной коры, ледовых и снежных масс комплекс автоматически рассчитывает вероятность возникновения опасного природного явления. Также он может спрогнозировать вероятную траекторию его следования, в том числе через конкретный район местности.
Разработкой комплекса приема, обработки и ретрансляции космической гидрометеорологической информации занимается входящий в "Росэлектронику
" НИИ телевидения.
"Новый модуль не заменяет полностью работу метеоролога, но существенно ее облегчает, поскольку система на ранних стадиях отслеживает опасные природные явления и сигнализирует об их зарождении. Сейчас мы занимаемся отладкой программного обеспечения и параллельно завершаем процедуру сертификации оборудования. К концу 2024 года предприятие будет готово к поставкам системы первым заказчикам", – отметил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин, слова которого приводит госкорпорация.