https://ria.ru/20241205/rossiya-1987491192.html
На Западе сделали неожиданное заявление о будущем России
На Западе сделали неожиданное заявление о будущем России - РИА Новости, 05.12.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о будущем России
Россия переживет Североатлантический альянс и Европейский союз, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:02
2024-12-05T12:02
2024-12-05T12:02
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия переживет Североатлантический альянс и Европейский союз, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Украина никогда не присоединится к НАТО или ЕС. Никогда. Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживет их обоих", — написал он.Боуз также считает, что организация стран БРИКС в будущем станет неприкасаемой для США.В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Чей Боуз, НАТО, Евросоюз, БРИКС, Владимир Зеленский
На Западе сделали неожиданное заявление о будущем России
Журналист Боуз заявил, что Россия переживет НАТО и Евросоюз