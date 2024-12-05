https://ria.ru/20241205/rossiya-1987491192.html

На Западе сделали неожиданное заявление о будущем России

На Западе сделали неожиданное заявление о будущем России - РИА Новости, 05.12.2024

На Западе сделали неожиданное заявление о будущем России

Россия переживет Североатлантический альянс и Европейский союз, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:02

2024-12-05T12:02

2024-12-05T12:02

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия переживет Североатлантический альянс и Европейский союз, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Украина никогда не присоединится к НАТО или ЕС. Никогда. Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживет их обоих", — написал он.Боуз также считает, что организация стран БРИКС в будущем станет неприкасаемой для США.В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241205/spectator-1987470889.html

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