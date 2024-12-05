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На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2024
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17:54 05.12.2024 (обновлено: 17:57 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/rossija-1987583931.html
На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей
На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2024
На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей
Более 40 триллионов рублей из бюджета планируется направить на реализацию национальных проектов в России до 2030 года, еще как минимум 13 триллионов рублей... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:54
2024-12-05T17:57
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 40 триллионов рублей из бюджета планируется направить на реализацию национальных проектов в России до 2030 года, еще как минимум 13 триллионов рублей составят внебюджетные инвестиции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей, еще не менее 13 триллионов – привлечь за счёт внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство все необходимые средства для этого предусмотрело", - сообщил Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей

Мишустин: 53 трлн руб из разных источников направят на нацпроекты до 2030 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 40 триллионов рублей из бюджета планируется направить на реализацию национальных проектов в России до 2030 года, еще как минимум 13 триллионов рублей составят внебюджетные инвестиции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей, еще не менее 13 триллионов – привлечь за счёт внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство все необходимые средства для этого предусмотрело", - сообщил Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин: Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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