https://ria.ru/20241205/rossija-1987583931.html

На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей

На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2024

На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей

Более 40 триллионов рублей из бюджета планируется направить на реализацию национальных проектов в России до 2030 года, еще как минимум 13 триллионов рублей... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:54

2024-12-05T17:54

2024-12-05T17:57

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 40 триллионов рублей из бюджета планируется направить на реализацию национальных проектов в России до 2030 года, еще как минимум 13 триллионов рублей составят внебюджетные инвестиции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей, еще не менее 13 триллионов – привлечь за счёт внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство все необходимые средства для этого предусмотрело", - сообщил Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин