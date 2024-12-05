На нацпроекты направят более 53 триллионов рублей
Мишустин: 53 трлн руб из разных источников направят на нацпроекты до 2030 года
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 40 триллионов рублей из бюджета планируется направить на реализацию национальных проектов в России до 2030 года, еще как минимум 13 триллионов рублей составят внебюджетные инвестиции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей, еще не менее 13 триллионов – привлечь за счёт внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство все необходимые средства для этого предусмотрело", - сообщил Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.