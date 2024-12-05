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"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной - РИА Новости, 05.12.2024
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14:44 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/roskosmos-1987524687.html
"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной
"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной - РИА Новости, 05.12.2024
"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной
Предприятия "Роскосмоса" сделают баллистическую ракету средней дальности "Орешник" настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ, сообщил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:44
2024-12-05T14:44
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
министерство обороны рф (минобороны рф)
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" сделают баллистическую ракету средней дальности "Орешник" настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ, сообщил журналистам в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем", - ответил Борисов на вопрос, планируется ли наращивать мощность "Орешника" и улучшать его технические характеристики.
https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), первый запуск ракеты "орешник"
Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Первый запуск ракеты "Орешник"
"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной

Борисов заявил, что "Роскосмос" сделает "Орешник" такой мощной, как попросит МО

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" сделают баллистическую ракету средней дальности "Орешник" настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ, сообщил журналистам в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
"Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем", - ответил Борисов на вопрос, планируется ли наращивать мощность "Орешника" и улучшать его технические характеристики.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда
29 ноября, 20:30
 
Юрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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