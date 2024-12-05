https://ria.ru/20241205/roskosmos-1987524687.html

"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной

"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной - РИА Новости, 05.12.2024

"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной

Предприятия "Роскосмоса" сделают баллистическую ракету средней дальности "Орешник" настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ, сообщил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:44

2024-12-05T14:44

2024-12-05T14:44

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

министерство обороны рф (минобороны рф)

первый запуск ракеты "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" сделают баллистическую ракету средней дальности "Орешник" настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ, сообщил журналистам в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем", - ответил Борисов на вопрос, планируется ли наращивать мощность "Орешника" и улучшать его технические характеристики.

https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html

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2024

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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), первый запуск ракеты "орешник"