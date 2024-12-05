https://ria.ru/20241205/roskosmos-1987524687.html
"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной
"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной - РИА Новости, 05.12.2024
"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной
Предприятия "Роскосмоса" сделают баллистическую ракету средней дальности "Орешник" настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ, сообщил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:44
2024-12-05T14:44
2024-12-05T14:44
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
министерство обороны рф (минобороны рф)
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" сделают баллистическую ракету средней дальности "Орешник" настолько мощной, насколько это потребуется Минобороны РФ, сообщил журналистам в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем", - ответил Борисов на вопрос, планируется ли наращивать мощность "Орешника" и улучшать его технические характеристики.
https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), первый запуск ракеты "орешник"
Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Первый запуск ракеты "Орешник"
"Роскосмос" пообещал сделать ракету "Орешник" мощной
Борисов заявил, что "Роскосмос" сделает "Орешник" такой мощной, как попросит МО