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Сессия об особых экономических зонах ОАЭ и России пройдет в Москве

Сессия об особых экономических зонах ОАЭ и России пройдет в Москве - РИА Новости, 05.12.2024

Сессия об особых экономических зонах ОАЭ и России пройдет в Москве

Посольство ОАЭ в России организует 9 декабря в Москве панельную сессию "Особые экономические зоны ОАЭ и РФ: перспективы сотрудничества" и выставку особых... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:24

2024-12-05T12:24

2024-12-05T12:24

экономика

оаэ

россия

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство ОАЭ в России организует 9 декабря в Москве панельную сессию "Особые экономические зоны ОАЭ и РФ: перспективы сотрудничества" и выставку особых экономических зон ОАЭ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В мероприятии примут участие представители СЭЗ, торгово-промышленных палат, коммерческих и инвестиционных компаний, а также отраслевых ассоциаций двух стран. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает российские компании, заинтересованные в сотрудничестве с ОАЭ, принять участие в мероприятии с целью налаживания деловых отношений и изучения возможностей выхода на рынок Эмиратов", - говорится в сообщении.РЭЦ уточняет, что участие в мероприятии бесплатное, вход свободный.Сессия пройдет в Москве, по адресу Новинский бульвар, 8, стр. 2 (Lotte Hotel Moscow). Время проведения: 09.30 - 14.00 мск.

https://ria.ru/20241125/rets-1985544394.html

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экономика, оаэ, россия, москва