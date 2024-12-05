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Сессия об особых экономических зонах ОАЭ и России пройдет в Москве
Сессия об особых экономических зонах ОАЭ и России пройдет в Москве - РИА Новости, 05.12.2024
Сессия об особых экономических зонах ОАЭ и России пройдет в Москве
Посольство ОАЭ в России организует 9 декабря в Москве панельную сессию "Особые экономические зоны ОАЭ и РФ: перспективы сотрудничества" и выставку особых... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:24
2024-12-05T12:24
2024-12-05T12:24
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство ОАЭ в России организует 9 декабря в Москве панельную сессию "Особые экономические зоны ОАЭ и РФ: перспективы сотрудничества" и выставку особых экономических зон ОАЭ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В мероприятии примут участие представители СЭЗ, торгово-промышленных палат, коммерческих и инвестиционных компаний, а также отраслевых ассоциаций двух стран. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает российские компании, заинтересованные в сотрудничестве с ОАЭ, принять участие в мероприятии с целью налаживания деловых отношений и изучения возможностей выхода на рынок Эмиратов", - говорится в сообщении.РЭЦ уточняет, что участие в мероприятии бесплатное, вход свободный.Сессия пройдет в Москве, по адресу Новинский бульвар, 8, стр. 2 (Lotte Hotel Moscow). Время проведения: 09.30 - 14.00 мск.
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экономика, оаэ, россия, москва
Экономика, ОАЭ, Россия, Москва
Сессия об особых экономических зонах ОАЭ и России пройдет в Москве
Сессия об особых экономических зонах ОАЭ и России пройдет в Москве 9 декабря
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство ОАЭ в России организует 9 декабря в Москве панельную сессию "Особые экономические зоны ОАЭ и РФ: перспективы сотрудничества" и выставку особых экономических зон ОАЭ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В мероприятии примут участие представители СЭЗ, торгово-промышленных палат, коммерческих и инвестиционных компаний, а также отраслевых ассоциаций двух стран. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает российские компании, заинтересованные в сотрудничестве с ОАЭ, принять участие в мероприятии с целью налаживания деловых отношений и изучения возможностей выхода на рынок Эмиратов", - говорится в сообщении.
РЭЦ уточняет, что участие в мероприятии бесплатное, вход свободный.
Сессия пройдет в Москве, по адресу Новинский бульвар, 8, стр. 2 (Lotte Hotel Moscow). Время проведения: 09.30 - 14.00 мск.