https://ria.ru/20241205/razvedchik-1987437458.html

Глава ассоциации ветеранов "Вымпела" рассказал о разведчике Иване Евтодьеве

Глава ассоциации ветеранов "Вымпела" рассказал о разведчике Иване Евтодьеве - РИА Новости, 05.12.2024

Глава ассоциации ветеранов "Вымпела" рассказал о разведчике Иване Евтодьеве

Знаменитый сотрудник отечественной внешней разведки Иван Павлович Евтодьев, полностью отдававший себя служению родине, по праву может считаться гордостью России РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:30

2024-12-05T03:30

2024-12-05T03:30

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Знаменитый сотрудник отечественной внешней разведки Иван Павлович Евтодьев, полностью отдававший себя служению родине, по праву может считаться гордостью России и олицетворением поколения победителей, в четверг Ивану Павловичу исполняется 100 лет, заявил президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ СССР "Вымпел" Валерий Попов. "Мы часто говорим о профессиональных качествах разведчиков, о тех операциях, в которых они участвовали, но надо говорить и об их удивительных человеческих качествах. Иван Павлович Евтодьев - один из таких прекрасных людей. Вся его жизнь отдана нашей стране, нашей разведке. Он сам говорит, что без разведки себя не мыслит", - сказал Попов РИА Новости. Иван Евтодьев родился 5 декабря 1924 года. В Великую Отечественную войну, приписав себе в военкомате один год, ушел в Красную армию. Воевал в Крыму, был тяжело ранен. Затем служил в пограничных войсках. Затем окончил Военный институт иностранных языков. С 1951 года Евтодьев проходил службу в Бюро №1 (силовые операции за границей) министерства государственной безопасности СССР. Первыми руководителями, учителями и наставниками Евтодьева там были начальник Бюро, легендарный генерал-лейтенант Павел Судоплатов, а также его заместитель, ас нелегальной разведки полковник Александр Коротков и Герой Советского Союза полковник Евгений Мирковский. Практически вся служебная деятельность Ивана Евтодьева была связана с линией спецназа внешней разведки. После работы в центральном аппарате КГБ СССР последовали командировки в Австрию, ГДР и ФРГ. В 1980-1981 годах, будучи заместителем начальника 8-го отдела (силовые операции за рубежом) Управления "С" (нелегальная разведка) Первого главного управления КГБ, принимал активное участие в создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ "Вымпел". Отмечен высшей наградой КГБ СССР - знаком "Почетный сотрудник госбезопасности", кавалер многих орденов и медалей. "Иван Павлович Евтодьев - человек с большой буквы. И его столетие - это не просто очень яркая дата. Это пройденный путь истинного патриота России", - сказал Попов. "Иван Павлович прибавил себе год ради того, чтобы в 16 лет как можно быстрее отправиться на фронт воевать за родину. Был тяжело ранен, выжил, потом перенес серьезные болезни, но вновь выздоровел. Вот эти стойкость и целеустремленность Ивана Павловича проявляются и сейчас", - добавил ветеран "Вымпела". По словам Попова, Павел Судоплатов, в войну руководивший разведкой и диверсиями за линией фронта, разглядел в Евтодьеве черты, которые оказались необходимы для дальнейшей работы, и сделал своим сотрудником. "А черты личности Ивана Павловича - просто уникальные. Исключительный кругозор. Образно говоря, он - как энциклопедия. У него поразительная профессиональная память - помнит мельчайшие детали событий, даты, имена. Прекрасное знание языков. Отточенная речь", - перечислил Попов. "Иван Павлович - удивительный аналитик. Он и сейчас внимательно слушает собеседника и затем дает очень точные оценки услышанного", - уточнил ветеран "Вымпела". Иван Евтодьев - добрый, но становящийся требовательным и очень принципиальным в том, что касается работы, сообщил Попов. "При этом он всегда готов помочь, подсказать, поддержать. Он никогда не занимался нравоучениями, а предлагал варианты решения тех или иных вопросов", - отметил собеседник агентства. В конце декабря 1979 года КГБ и Минобороны СССР провели успешную операцию по устранению проамериканского режима президента Афганистана Хафизуллы Амина. В советской внешней разведке та операция получила условное наименование "Агат-Гром". Наиболее важным и потому самым известным этапом операции стал штурм резиденции Амина дворца "Тадж-Бек" на окраине Кабула. Одновременно были взяты под контроль другие важные объекты в афганской столице. В январе 1980 года руководитель операции "Агат-Гром", начальник нелегальной разведки КГБ генерал Юрий Дроздов докладывал председателю Комитета госбезопасности СССР Юрию Андропову результаты участия подразделений КГБ в операции "Агат-Гром". Считается, что тогда впервые встал вопрос о создания в рамках КГБ подразделения специального назначения, находящегося в постоянной готовности к проведению операций за границей. И в 1981 году было создано новое подразделение специального назначения внешней разведки - Отдельный учебный центр КГБ, он же группа "Вымпел". Первоначально большинство в ней составляли выпускники КУОСа, а первым командиром "Вымпела" стал один из героев штурма "Тадж-Бека" Герой Советского Союза Эвальд Козлов. "Об этом широко не говорилось, но именно Иван Павлович Евтодьев был кандидатом номер один на должность руководителя "Вымпела" и, по сути, был назначен им. Но в силу необходимости Иван Павлович сосредоточился на выполнении другой задачи. И свои полномочия по "Вымпелу" он передал полковнику Евгению Александровичу Савинцеву, которого прекрасно знал, и который исполнял обязанности командира "Вымпела" в течение семи месяцев", - сказал Валерий Попов. "Так вот, именно Иван Павлович порекомендовал Юрию Ивановичу Дроздову назначить Савинцева вместо себя. Это тоже о многом говорит", - добавил он. По словам Попова, выйдя в отставку, Иван Евтодьев не прервал общение с сотрудниками внешней разведки, которым передавал свой опыт, в том числе молодым. "И мне тоже очень повезло общаться с Иваном Павловичем. Его беседы с ним - это поистине золотой клад", - сказал собеседник агентства. Попов напомнил девиз российской нелегальной разведки - "Без права на славу, во славу державы". "Эти слова в полной мере относятся к Ивану Павловичу Евтодьеву. Он никогда не афиширует свои заслуги. Но сто лет жизни ради нашей страны - это подвиг. Это отнюдь не громкие слова, это именно так. Это человек, который осознанно шел на самопожертвование во имя родины", - сказал Попов. "Мы, ветераны, считаем, что Иван Павлович достоин и звания Героя России. В преддверии 80-летия великой Победы это было бы справедливо. Ведь Иван Павлович - живое олицетворение поколения героев-победителей", - подчеркнул Попов.

https://ria.ru/20241107/razvedka-1982279081.html

https://ria.ru/20241116/maklyarskiy-1984105703.html

https://ria.ru/20240309/feklisov-1931964971.html

https://ria.ru/20241029/razvedka-1980707775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, австрия, германия, валерий попов, юрий дроздов, юрий андропов