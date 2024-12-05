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Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера - РИА Новости, 05.12.2024
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22:18 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/razrjad-1987616225.html
Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера
Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера - РИА Новости, 05.12.2024
Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера
Президента России Владимира Путина удивил взрослый разряд по акробатике у 10-летней девочки-волонтера. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:18
2024-12-05T22:18
россия
брянск
владимир путин
спорт
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил взрослый разряд по акробатике у 10-летней девочки-волонтера. На полях форума "Мы вместе", который стартовал в четверг в День добровольца, глава государства встретился с волонтерами. Среди участников встречи была 10-летняя Арина из Брянска, у которой второй спортивный разряд по акробатике и золотой значок ГТО. "Юношеский (разряд)?" – уточнил Путин. Девочка ответила, что у нее взрослый разряд. "Ничего себе. Молодец", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241205/volontery-1987603018.html
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россия, брянск, владимир путин, спорт
Россия, Брянск, Владимир Путин, Спорт
Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера

Путина удивил II взрослый разряд по акробатике у десятилетней девочки-волонтера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил взрослый разряд по акробатике у 10-летней девочки-волонтера.
На полях форума "Мы вместе", который стартовал в четверг в День добровольца, глава государства встретился с волонтерами. Среди участников встречи была 10-летняя Арина из Брянска, у которой второй спортивный разряд по акробатике и золотой значок ГТО.
«
"Юношеский (разряд)?" – уточнил Путин.
Девочка ответила, что у нее взрослый разряд.
"Ничего себе. Молодец", - добавил Путин.
Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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