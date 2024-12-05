https://ria.ru/20241205/razrjad-1987616225.html

Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера

Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера - РИА Новости, 05.12.2024

Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера

Президента России Владимира Путина удивил взрослый разряд по акробатике у 10-летней девочки-волонтера. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:18

2024-12-05T22:18

2024-12-05T22:18

россия

брянск

владимир путин

спорт

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил взрослый разряд по акробатике у 10-летней девочки-волонтера. На полях форума "Мы вместе", который стартовал в четверг в День добровольца, глава государства встретился с волонтерами. Среди участников встречи была 10-летняя Арина из Брянска, у которой второй спортивный разряд по акробатике и золотой значок ГТО. "Юношеский (разряд)?" – уточнил Путин. Девочка ответила, что у нее взрослый разряд. "Ничего себе. Молодец", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241205/volontery-1987603018.html

россия

брянск

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Наталья Макарова

россия, брянск, владимир путин, спорт