https://ria.ru/20241205/razrjad-1987616225.html
Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера
Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера - РИА Новости, 05.12.2024
Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера
Президента России Владимира Путина удивил взрослый разряд по акробатике у 10-летней девочки-волонтера. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:18
2024-12-05T22:18
2024-12-05T22:18
россия
брянск
владимир путин
спорт
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил взрослый разряд по акробатике у 10-летней девочки-волонтера. На полях форума "Мы вместе", который стартовал в четверг в День добровольца, глава государства встретился с волонтерами. Среди участников встречи была 10-летняя Арина из Брянска, у которой второй спортивный разряд по акробатике и золотой значок ГТО. "Юношеский (разряд)?" – уточнил Путин. Девочка ответила, что у нее взрослый разряд. "Ничего себе. Молодец", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241205/volontery-1987603018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянск, владимир путин, спорт
Россия, Брянск, Владимир Путин, Спорт
Путина удивил взрослый разряд по акробатике у девочки-волонтера
Путина удивил II взрослый разряд по акробатике у десятилетней девочки-волонтера