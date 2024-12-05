На Западе уже начали делить между собой Украину, пишут СМИ
Rebelion: Запад планирует разделить Украину на зоны
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В споре о будущем Украины участвуют такие страны, как Польша, Германия, Румыния и Великобритания, каждая из которых имеет свои интересы, пишет корреспондент Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion.
"В некоторых отчетах, приписываемых НАТО, предлагается возможное административное деление Украины в случае длительной оккупации. Согласно этим сообщениям, побережье Черного моря останется под влиянием Румынии, центр и восток страны — под контролем Германии, а северные районы, включая Киев, — под контролем Великобритании", — сообщает журналист.
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Как утверждает Rebelion, это разделение напоминает стратегии территориального распределения, использовавшиеся в прошлых конфликтах, например, в операции "Барбаросса" во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.
"Хотя Украина известна как сельскохозяйственная страна, ее реальная стратегическая ценность заключается в ее минеральных и энергетических богатствах. <…> Благодаря разнообразию геологических зон Украина входит в десятку крупнейших мировых поставщиков минеральных ресурсов. На ее долю приходится около пяти процентов от общемирового объема", — добавляет журналист.
Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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