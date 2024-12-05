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Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 05.12.2024 (обновлено: 07:48 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/pvo-1987448977.html
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.12.2024
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:32
2024-12-05T07:48
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
бпла
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241204/bespilotnik-1987243192.html
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брянская область
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россия, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, бпла
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, БПЛА
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 16 украинских беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", — говорится в сообщении.
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