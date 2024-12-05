https://ria.ru/20241205/pvo-1987448977.html

Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников

Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.12.2024

Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:32

2024-12-05T07:32

2024-12-05T07:48

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

бпла

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241204/bespilotnik-1987243192.html

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брянская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, бпла