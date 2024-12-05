https://ria.ru/20241205/pvo-1987448977.html
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.12.2024
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:32
2024-12-05T07:32
2024-12-05T07:48
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
бпла
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241204/bespilotnik-1987243192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, бпла
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, БПЛА
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 16 украинских беспилотников над российскими регионами