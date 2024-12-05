https://ria.ru/20241205/putin-1987620955.html
В Курской области востребовано кризисное управление, заявил Путин
В Курской области востребовано кризисное управление, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
В Курской области востребовано кризисное управление, заявил Путин
В Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления, заявил президент России... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:56
2024-12-05T22:56
2024-12-05T22:56
политика
курская область
россия
владимир путин
александр хинштейн
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Александром Хинштейном, которому он предложил возглавить регион. "Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень многое сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками", - обратился Путин к Хинштейну.
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политика, курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн
Политика, Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн
В Курской области востребовано кризисное управление, заявил Путин
Путин заявил Хинштейну, что в Курской области востребовано кризисное управление