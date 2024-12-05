Путин поздравил разведчика Ивана Евтодьева со столетним юбилеем
Путин назвал жизненный путь разведчика Ивана Евтодьева примером стойкости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны Иван Евтодьев (в центре)
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Евтодьев (в центре). Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем выдающегося отечественного разведчика Ивана Евтодьева, назвав его жизненный путь примером стойкости, глубокой и беззаветной любви к Родине.
Приветствие главы государства было зачитано на торжественном вечере в честь Ивана Евтодьева, прошедшем в четверг в Москве.
"От души поздравляю Вас с юбилеем. Мы искренне гордимся Вашим поколением - поколением победителей и созидателей. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной, а после войны вместе с товарищами, со всем нашим народом отстраивали страну", - отметил Путин.
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"Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливость, глубокой, беззаветной любви к Родине. Желаю Вам здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.
Иван Павлович Евтодьев родился 5 декабря 1924 года. В Великую Отечественную войну, приписав себе один год, ушел в Красную армию. Воевал в Крыму, был тяжело ранен. Затем служил в пограничных войсках. Боролся с подпольными бандами националистов в Прибалтике. Затем окончил Военный институт иностранных языков.
С 1951 года Евтодьев проходил службу в Бюро №1 (силовые операции за границей) министерства государственной безопасности СССР. Первыми руководителями, учителями и наставниками Евтодьева там были начальник Бюро, легендарный генерал-лейтенант Павел Судоплатов, а также его заместитель, ас нелегальной разведки полковник Александр Коротков и Герой Советского Союза полковник Евгений Мирковский.
Практически вся служебная деятельность Ивана Евтодьева была связана с линией спецназа внешней разведки. После работы в центральном аппарате Комитета государственной безопасности СССР последовали командировки в Австрию, ГДР и ФРГ. В 1980-1981 годах, будучи заместителем начальника 8-го отдела (силовые операции за рубежом) Управления "С" (нелегальная разведка) Первого главного управления КГБ, принимал активное участие в создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ "Вымпел".
Отмечен высшей наградой КГБ - знаком "Почетный сотрудник госбезопасности", награжден многими орденами и медалями.