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Путин поздравил разведчика Ивана Евтодьева со столетним юбилеем - РИА Новости, 05.12.2024
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22:29 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987617535.html
Путин поздравил разведчика Ивана Евтодьева со столетним юбилеем
Путин поздравил разведчика Ивана Евтодьева со столетним юбилеем - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поздравил разведчика Ивана Евтодьева со столетним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем выдающегося отечественного разведчика Ивана Евтодьева, назвав его жизненный путь примером... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:29
2024-12-05T22:29
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россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем выдающегося отечественного разведчика Ивана Евтодьева, назвав его жизненный путь примером стойкости, глубокой и беззаветной любви к Родине. Приветствие главы государства было зачитано на торжественном вечере в честь Ивана Евтодьева, прошедшем в четверг в Москве. "От души поздравляю Вас с юбилеем. Мы искренне гордимся Вашим поколением - поколением победителей и созидателей. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной, а после войны вместе с товарищами, со всем нашим народом отстраивали страну", - отметил Путин. "Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливость, глубокой, беззаветной любви к Родине. Желаю Вам здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении. Иван Павлович Евтодьев родился 5 декабря 1924 года. В Великую Отечественную войну, приписав себе один год, ушел в Красную армию. Воевал в Крыму, был тяжело ранен. Затем служил в пограничных войсках. Боролся с подпольными бандами националистов в Прибалтике. Затем окончил Военный институт иностранных языков. С 1951 года Евтодьев проходил службу в Бюро №1 (силовые операции за границей) министерства государственной безопасности СССР. Первыми руководителями, учителями и наставниками Евтодьева там были начальник Бюро, легендарный генерал-лейтенант Павел Судоплатов, а также его заместитель, ас нелегальной разведки полковник Александр Коротков и Герой Советского Союза полковник Евгений Мирковский. Практически вся служебная деятельность Ивана Евтодьева была связана с линией спецназа внешней разведки. После работы в центральном аппарате Комитета государственной безопасности СССР последовали командировки в Австрию, ГДР и ФРГ. В 1980-1981 годах, будучи заместителем начальника 8-го отдела (силовые операции за рубежом) Управления "С" (нелегальная разведка) Первого главного управления КГБ, принимал активное участие в создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ "Вымпел". Отмечен высшей наградой КГБ - знаком "Почетный сотрудник госбезопасности", награжден многими орденами и медалями.
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справки, ссср, россия, москва, владимир путин
Справки, СССР, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поздравил разведчика Ивана Евтодьева со столетним юбилеем

Путин назвал жизненный путь разведчика Ивана Евтодьева примером стойкости

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны Иван Евтодьев (в центре)
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Евтодьев (в центре) - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ветеран Великой Отечественной войны Иван Евтодьев (в центре). Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем выдающегося отечественного разведчика Ивана Евтодьева, назвав его жизненный путь примером стойкости, глубокой и беззаветной любви к Родине.
Приветствие главы государства было зачитано на торжественном вечере в честь Ивана Евтодьева, прошедшем в четверг в Москве.
Заслуженный тренер СССР по пулевой стрельбе, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Иванилов (слева) и ветеран Великой Отечественной войны Иван Евтодьев - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Глава ассоциации ветеранов "Вымпела" рассказал о разведчике Иване Евтодьеве
Вчера, 03:30
"От души поздравляю Вас с юбилеем. Мы искренне гордимся Вашим поколением - поколением победителей и созидателей. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной, а после войны вместе с товарищами, со всем нашим народом отстраивали страну", - отметил Путин.
«
"Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливость, глубокой, беззаветной любви к Родине. Желаю Вам здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.
Иван Павлович Евтодьев родился 5 декабря 1924 года. В Великую Отечественную войну, приписав себе один год, ушел в Красную армию. Воевал в Крыму, был тяжело ранен. Затем служил в пограничных войсках. Боролся с подпольными бандами националистов в Прибалтике. Затем окончил Военный институт иностранных языков.
С 1951 года Евтодьев проходил службу в Бюро №1 (силовые операции за границей) министерства государственной безопасности СССР. Первыми руководителями, учителями и наставниками Евтодьева там были начальник Бюро, легендарный генерал-лейтенант Павел Судоплатов, а также его заместитель, ас нелегальной разведки полковник Александр Коротков и Герой Советского Союза полковник Евгений Мирковский.
Практически вся служебная деятельность Ивана Евтодьева была связана с линией спецназа внешней разведки. После работы в центральном аппарате Комитета государственной безопасности СССР последовали командировки в Австрию, ГДР и ФРГ. В 1980-1981 годах, будучи заместителем начальника 8-го отдела (силовые операции за рубежом) Управления "С" (нелегальная разведка) Первого главного управления КГБ, принимал активное участие в создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ "Вымпел".
Отмечен высшей наградой КГБ - знаком "Почетный сотрудник госбезопасности", награжден многими орденами и медалями.
 
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