https://ria.ru/20241205/putin-1987612881.html
Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин
Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:43
2024-12-05T21:43
2024-12-05T21:43
общество
россия
владимир путин
день добровольца (волонтера) в россии
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими. Глава государства в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами, в том числе работающими в новых регионах и помогающими военным на фронте. Волонтер Юрий Мезинов рассказал Путину о том, как они помогают выехать детям из прифронтовой зоны в тыл, находят им гостевые семьи в других регионах на это время. "Важно, чтобы связь так не терялась с семьей", - обратил внимание президент. Мезинов заверил, что добровольцы стараются поддерживать общение ребят с близкими. "Мы ее (связь – ред.) обеспечиваем, тут нам как раз армия помогает. То есть приходят родители на связь к нашей армии, им обеспечивают (связь) с детьми. Конечно, это важно", - согласился волонтер. Также он попросил президента о поддержке на государственном уровне, например, чтобы к этой работе подключились учебные заведения, которые могли бы принять детей. Путин пообещал обсудить этот вопрос с властями регионов и Минобороны.
https://ria.ru/20241205/putin-1987601506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день добровольца (волонтера) в россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День добровольца (волонтера) в России
Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин
Путин: эвакуированные из прифронтовой зоны дети не должны терять связь с семьями
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими.
Глава государства в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами, в том числе работающими в новых регионах и помогающими военным на фронте.
Волонтер Юрий Мезинов рассказал Путину
о том, как они помогают выехать детям из прифронтовой зоны в тыл, находят им гостевые семьи в других регионах на это время.
"Важно, чтобы связь так не терялась с семьей", - обратил внимание президент.
Мезинов заверил, что добровольцы стараются поддерживать общение ребят с близкими.
«
"Мы ее (связь – ред.) обеспечиваем, тут нам как раз армия помогает. То есть приходят родители на связь к нашей армии, им обеспечивают (связь) с детьми. Конечно, это важно", - согласился волонтер.
Также он попросил президента о поддержке на государственном уровне, например, чтобы к этой работе подключились учебные заведения, которые могли бы принять детей. Путин пообещал обсудить этот вопрос с властями регионов и Минобороны.