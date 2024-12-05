https://ria.ru/20241205/putin-1987612881.html

Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин

Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024

Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T21:43

2024-12-05T21:43

2024-12-05T21:43

общество

россия

владимир путин

день добровольца (волонтера) в россии

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими. Глава государства в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами, в том числе работающими в новых регионах и помогающими военным на фронте. Волонтер Юрий Мезинов рассказал Путину о том, как они помогают выехать детям из прифронтовой зоны в тыл, находят им гостевые семьи в других регионах на это время. "Важно, чтобы связь так не терялась с семьей", - обратил внимание президент. Мезинов заверил, что добровольцы стараются поддерживать общение ребят с близкими. "Мы ее (связь – ред.) обеспечиваем, тут нам как раз армия помогает. То есть приходят родители на связь к нашей армии, им обеспечивают (связь) с детьми. Конечно, это важно", - согласился волонтер. Также он попросил президента о поддержке на государственном уровне, например, чтобы к этой работе подключились учебные заведения, которые могли бы принять детей. Путин пообещал обсудить этот вопрос с властями регионов и Минобороны.

https://ria.ru/20241205/putin-1987601506.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, день добровольца (волонтера) в россии