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Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
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21:43 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987612881.html
Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин
Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:43
2024-12-05T21:43
общество
россия
владимир путин
день добровольца (волонтера) в россии
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими. Глава государства в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами, в том числе работающими в новых регионах и помогающими военным на фронте. Волонтер Юрий Мезинов рассказал Путину о том, как они помогают выехать детям из прифронтовой зоны в тыл, находят им гостевые семьи в других регионах на это время. "Важно, чтобы связь так не терялась с семьей", - обратил внимание президент. Мезинов заверил, что добровольцы стараются поддерживать общение ребят с близкими. "Мы ее (связь – ред.) обеспечиваем, тут нам как раз армия помогает. То есть приходят родители на связь к нашей армии, им обеспечивают (связь) с детьми. Конечно, это важно", - согласился волонтер. Также он попросил президента о поддержке на государственном уровне, например, чтобы к этой работе подключились учебные заведения, которые могли бы принять детей. Путин пообещал обсудить этот вопрос с властями регионов и Минобороны.
https://ria.ru/20241205/putin-1987601506.html
https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html
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общество, россия, владимир путин, день добровольца (волонтера) в россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День добровольца (волонтера) в России
Вывезенные в тыл дети не должны терять связь с семьями, заявил Путин

Путин: эвакуированные из прифронтовой зоны дети не должны терять связь с семьями

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ в ЦВЗ "Манеж" в Москве
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ в ЦВЗ Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ в ЦВЗ "Манеж" в Москве
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывезенные из прифронтовой зоны в тыл дети не должны терять связи со своими близкими.
Глава государства в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами, в том числе работающими в новых регионах и помогающими военным на фронте.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте
Вчера, 19:19
Волонтер Юрий Мезинов рассказал Путину о том, как они помогают выехать детям из прифронтовой зоны в тыл, находят им гостевые семьи в других регионах на это время.
"Важно, чтобы связь так не терялась с семьей", - обратил внимание президент.
Мезинов заверил, что добровольцы стараются поддерживать общение ребят с близкими.
«
"Мы ее (связь – ред.) обеспечиваем, тут нам как раз армия помогает. То есть приходят родители на связь к нашей армии, им обеспечивают (связь) с детьми. Конечно, это важно", - согласился волонтер.
Также он попросил президента о поддержке на государственном уровне, например, чтобы к этой работе подключились учебные заведения, которые могли бы принять детей. Путин пообещал обсудить этот вопрос с властями регионов и Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин поблагодарил волонтеров
Вчера, 18:58
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень добровольца (волонтера) в России
 
 
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