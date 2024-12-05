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Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным - РИА Новости, 05.12.2024
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21:22 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987611555.html
Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным
Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным
Президент России Владимир Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным и подчеркнул, как важно, чтобы одна популяция – человеческая –... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:22
2024-12-05T21:22
общество
россия
владимир путин
ника
животные
волонтеры
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным и подчеркнул, как важно, чтобы одна популяция – человеческая – поддерживала другую популяцию. Глава государства в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами. Президент благотворительного фонда помощи бездомным животным "НИКА" Вера Митина рассказала ему о том, как волонтеры эвакуируют животных и отправляют гуманитарные грузы приютам в новых регионах РФ и приграничье. Она попросила президента помочь наладить взаимодействие с ведомствами, чтобы решить вопрос с выделением земель для создания новых приютов для животных. Кроме того, заверила она, волонтеры будут готовы делиться своим опытом, если в стране появится специальный центр по решению проблем как домашних, так и бездомных животных – "потому что это одна популяция". "Благородное дело. Важно, чтобы одна популяция – человеческая – поддерживала другую популяцию", - отреагировал Путин. Он пообещал обсудить с коллегами вопросы, которые подняла глава благотворительного фонда. Президент отметил, что решение по поводу земель под новые приюты можно найти.
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общество, россия, владимир путин, ника, животные, волонтеры
Общество, Россия, Владимир Путин, НИКА, Животные, Волонтеры
Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным

Путин пообещал помочь с приютами для эвакуированных из приграничья животных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным и подчеркнул, как важно, чтобы одна популяция – человеческая – поддерживала другую популяцию.
Глава государства в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами. Президент благотворительного фонда помощи бездомным животным "НИКА" Вера Митина рассказала ему о том, как волонтеры эвакуируют животных и отправляют гуманитарные грузы приютам в новых регионах РФ и приграничье.
Она попросила президента помочь наладить взаимодействие с ведомствами, чтобы решить вопрос с выделением земель для создания новых приютов для животных. Кроме того, заверила она, волонтеры будут готовы делиться своим опытом, если в стране появится специальный центр по решению проблем как домашних, так и бездомных животных – "потому что это одна популяция".
«
"Благородное дело. Важно, чтобы одна популяция – человеческая – поддерживала другую популяцию", - отреагировал Путин.
Он пообещал обсудить с коллегами вопросы, которые подняла глава благотворительного фонда. Президент отметил, что решение по поводу земель под новые приюты можно найти.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинНИКАЖивотныеВолонтеры
 
 
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