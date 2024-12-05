https://ria.ru/20241205/putin-1987611555.html

Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным

Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным - РИА Новости, 05.12.2024

Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным

Президент России Владимир Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным и подчеркнул, как важно, чтобы одна популяция – человеческая –... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T21:22

2024-12-05T21:22

2024-12-05T21:22

общество

россия

владимир путин

ника

животные

волонтеры

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благородным делом волонтерскую помощь животным и подчеркнул, как важно, чтобы одна популяция – человеческая – поддерживала другую популяцию. Глава государства в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами. Президент благотворительного фонда помощи бездомным животным "НИКА" Вера Митина рассказала ему о том, как волонтеры эвакуируют животных и отправляют гуманитарные грузы приютам в новых регионах РФ и приграничье. Она попросила президента помочь наладить взаимодействие с ведомствами, чтобы решить вопрос с выделением земель для создания новых приютов для животных. Кроме того, заверила она, волонтеры будут готовы делиться своим опытом, если в стране появится специальный центр по решению проблем как домашних, так и бездомных животных – "потому что это одна популяция". "Благородное дело. Важно, чтобы одна популяция – человеческая – поддерживала другую популяцию", - отреагировал Путин. Он пообещал обсудить с коллегами вопросы, которые подняла глава благотворительного фонда. Президент отметил, что решение по поводу земель под новые приюты можно найти.

https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, ника, животные, волонтеры