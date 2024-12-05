https://ria.ru/20241205/putin-1987602243.html

Путин обсудит поддержку волонтеров, выезжающих из зоны СВО

Путин обсудит поддержку волонтеров, выезжающих из зоны СВО - РИА Новости, 05.12.2024

Путин обсудит поддержку волонтеров, выезжающих из зоны СВО

Президент России Владимир Путин обещал обсудить с региональными властями и Минобороны РФ вопросы поддержки волонтеров, которые вывозят детей из прифронтовой... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:31

2024-12-05T19:31

2024-12-05T19:44

общество

россия

владимир путин

ростов

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал обсудить с региональными властями и Минобороны РФ вопросы поддержки волонтеров, которые вывозят детей из прифронтовой зоны.Президент в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" в четверг пообщался с добровольцами, в том числе работающими в новых регионах и помогающими военным на фронте.Волонтер Юрий Мезинов рассказал Путину о том, как они помогают выехать детям из прифронтовой зоны в тыл, находят им гостевые семьи в других регионах на это время. Он попросил президента о поддержке на государственном уровне, например, чтобы к этой работе подключились учебные заведения, которые могли бы принять детей."Я переговорю обязательно и с регионами - там, где есть такие учебные заведения. Да и вообще в целом, чтобы регионы помогали, потому что, конечно, прежде всего регионы должны оказать поддержку, плечо подставить. Ну и с Минобороны тоже поговорю", - пообещал Путин.Юрий и его супруга занимаются добровольческой деятельностью с 2008 года, а в эвакуации населения из опасных, "красных", прифронтовых зон помогают с начала спецоперации в 2022 году."Младших членов семьи туда не берите", - предостерег президент главу семейства - пожарного по профессии."Ни в коем случае. У нас в Ростове есть склады, в которых им находится работа", - пообещал волонтер."У вас не просто профессия. Это зов сердца", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987593785.html

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общество, россия, владимир путин, ростов