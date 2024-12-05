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Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте - РИА Новости, 05.12.2024
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19:19 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987601506.html
Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте
Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте - РИА Новости, 05.12.2024
Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте
Поддержка волонтеров для военных России на фронте сейчас имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:19
2024-12-05T19:19
общество
россия
владимир путин
манеж
день добровольца (волонтера) в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Поддержка волонтеров для военных России на фронте сейчас имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, сегодня особое значение имеет поддержка наших ребят в зоне боевых действий, на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин во время выступления на международном форуме гражданского участия "Мы вместе". Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
https://ria.ru/20241205/putin-1987586804.html
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общество, россия, владимир путин, манеж, день добровольца (волонтера) в россии
Общество, Россия, Владимир Путин, Манеж, День добровольца (волонтера) в России
Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте

Путин: поддержка волонтеров для военных на фронте сейчас имеет особое значение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Поддержка волонтеров для военных России на фронте сейчас имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Конечно, сегодня особое значение имеет поддержка наших ребят в зоне боевых действий, на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин во время выступления на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
Обращение Путина к волонтерам на форуме Мы вместе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМанежДень добровольца (волонтера) в России
 
 
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