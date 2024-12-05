https://ria.ru/20241205/putin-1987601506.html

Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте

Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте - РИА Новости, 05.12.2024

Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте

Поддержка волонтеров для военных России на фронте сейчас имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:19

2024-12-05T19:19

2024-12-05T19:19

общество

россия

владимир путин

манеж

день добровольца (волонтера) в россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Поддержка волонтеров для военных России на фронте сейчас имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, сегодня особое значение имеет поддержка наших ребят в зоне боевых действий, на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин во время выступления на международном форуме гражданского участия "Мы вместе". Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.

https://ria.ru/20241205/putin-1987586804.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, манеж, день добровольца (волонтера) в россии