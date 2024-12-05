Путин отметил важность поддержки волонтерами военных на фронте
Путин: поддержка волонтеров для военных на фронте сейчас имеет особое значение
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Поддержка волонтеров для военных России на фронте сейчас имеет особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Конечно, сегодня особое значение имеет поддержка наших ребят в зоне боевых действий, на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин во время выступления на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
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