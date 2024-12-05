https://ria.ru/20241205/putin-1987600538.html

Путин пообщался с волонтерами на полях форума "Мы вместе"

Путин пообщался с волонтерами на полях форума "Мы вместе" - РИА Новости, 05.12.2024

Путин пообщался с волонтерами на полях форума "Мы вместе"

Президент России Владимир Путин пообщался с волонтерами на полях форума гражданского участия "Мы вместе". РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:09

2024-12-05T19:09

2024-12-05T19:09

общество

россия

суджанский район

курская область

владимир путин

манеж

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с волонтерами на полях форума гражданского участия "Мы вместе". Ранее Путин приехал на площадку форума и вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, которая организовала гуманитарную миссию в новые регионы и помогала эвакуировать людей из Суджанского района Курской области. Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал в четверг в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.

https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html

россия

суджанский район

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, суджанский район, курская область, владимир путин, манеж