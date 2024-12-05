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Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций - РИА Новости, 05.12.2024
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18:45 05.12.2024 (обновлено: 19:15 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987597498.html
Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций
Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций
Две трети россиян сегодня занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:45
2024-12-05T19:15
общество
россия
владимир путин
волонтеры
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Две трети россиян сегодня занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Две трети наших граждан занимаются волонтерской, добровольческой деятельностью. Когда думаешь об этом, две трети всего населения, то приходит в голову очень простая мысль. Она заключается в том, что это не что-то новое, а это возрождение старых традиций народов нашей страны&quot;, - сказал Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Он подчеркнул, что милосердие и поддержка нуждающихся всегда были свойственны россиянам. А то, что добровольческой деятельностью занимаются молодые люди - "это вдвойне, втройне важно", поскольку это означает, что молодые поколения "подхватывают" то, что было в душе у их предков, и это именно то, что укрепляет страну.Особо президент отметил работу волонтеров из новых регионов России."За моей спиной есть люди, которые сами прошли через тяжелые испытания в новых - исторически старых - наших регионах, сами прошли через тяжелые страницы своей собственной жизни и жизни своих близких, друзей, родственников. А потом , когда возникла ситуация не менее сложная в приграничных районах, поехали туда, чтобы использовать свой опыт поддержки и помощи людям", - сказал Путин.Он также особо отметил деятельность волонтеров на линии боевого соприкосновения и тех, кто помогает бойцам СВО."Я знаю, что это небезопасно. Низко склоняю голову перед памятью тех, кто отдал свои жизни в ходе этой работы... А такие есть, к сожалению, но это тоже иногда случается", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html
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общество, россия, владимир путин, волонтеры
Общество, Россия, Владимир Путин, Волонтеры
Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций

Путин: две трети россиян занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Две трети россиян сегодня занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Две трети наших граждан занимаются волонтерской, добровольческой деятельностью. Когда думаешь об этом, две трети всего населения, то приходит в голову очень простая мысль. Она заключается в том, что это не что-то новое, а это возрождение старых традиций народов нашей страны", - сказал Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ в ЦВЗ Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин поблагодарил волонтеров
Вчера, 18:58
Он подчеркнул, что милосердие и поддержка нуждающихся всегда были свойственны россиянам. А то, что добровольческой деятельностью занимаются молодые люди - "это вдвойне, втройне важно", поскольку это означает, что молодые поколения "подхватывают" то, что было в душе у их предков, и это именно то, что укрепляет страну.
Особо президент отметил работу волонтеров из новых регионов России.
«
"За моей спиной есть люди, которые сами прошли через тяжелые испытания в новых - исторически старых - наших регионах, сами прошли через тяжелые страницы своей собственной жизни и жизни своих близких, друзей, родственников. А потом , когда возникла ситуация не менее сложная в приграничных районах, поехали туда, чтобы использовать свой опыт поддержки и помощи людям", - сказал Путин.
Он также особо отметил деятельность волонтеров на линии боевого соприкосновения и тех, кто помогает бойцам СВО.
"Я знаю, что это небезопасно. Низко склоняю голову перед памятью тех, кто отдал свои жизни в ходе этой работы... А такие есть, к сожалению, но это тоже иногда случается", - сказал Путин.
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