https://ria.ru/20241205/putin-1987597498.html

Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций

Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций - РИА Новости, 05.12.2024

Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций

Две трети россиян сегодня занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:45

2024-12-05T18:45

2024-12-05T19:15

общество

россия

владимир путин

волонтеры

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Две трети россиян сегодня занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, заявил президент России Владимир Путин."Две трети наших граждан занимаются волонтерской, добровольческой деятельностью. Когда думаешь об этом, две трети всего населения, то приходит в голову очень простая мысль. Она заключается в том, что это не что-то новое, а это возрождение старых традиций народов нашей страны", - сказал Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Он подчеркнул, что милосердие и поддержка нуждающихся всегда были свойственны россиянам. А то, что добровольческой деятельностью занимаются молодые люди - "это вдвойне, втройне важно", поскольку это означает, что молодые поколения "подхватывают" то, что было в душе у их предков, и это именно то, что укрепляет страну.Особо президент отметил работу волонтеров из новых регионов России."За моей спиной есть люди, которые сами прошли через тяжелые испытания в новых - исторически старых - наших регионах, сами прошли через тяжелые страницы своей собственной жизни и жизни своих близких, друзей, родственников. А потом , когда возникла ситуация не менее сложная в приграничных районах, поехали туда, чтобы использовать свой опыт поддержки и помощи людям", - сказал Путин.Он также особо отметил деятельность волонтеров на линии боевого соприкосновения и тех, кто помогает бойцам СВО."Я знаю, что это небезопасно. Низко склоняю голову перед памятью тех, кто отдал свои жизни в ходе этой работы... А такие есть, к сожалению, но это тоже иногда случается", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html

https://ria.ru/20241203/aktsiya-1987061179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, волонтеры