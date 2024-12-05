Путин назвал волонтерство в России возрождением старых традиций
Путин: две трети россиян занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Две трети россиян сегодня занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Две трети наших граждан занимаются волонтерской, добровольческой деятельностью. Когда думаешь об этом, две трети всего населения, то приходит в голову очень простая мысль. Она заключается в том, что это не что-то новое, а это возрождение старых традиций народов нашей страны", - сказал Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Путин поблагодарил волонтеров
Вчера, 18:58
Он подчеркнул, что милосердие и поддержка нуждающихся всегда были свойственны россиянам. А то, что добровольческой деятельностью занимаются молодые люди - "это вдвойне, втройне важно", поскольку это означает, что молодые поколения "подхватывают" то, что было в душе у их предков, и это именно то, что укрепляет страну.
Особо президент отметил работу волонтеров из новых регионов России.
«
"За моей спиной есть люди, которые сами прошли через тяжелые испытания в новых - исторически старых - наших регионах, сами прошли через тяжелые страницы своей собственной жизни и жизни своих близких, друзей, родственников. А потом , когда возникла ситуация не менее сложная в приграничных районах, поехали туда, чтобы использовать свой опыт поддержки и помощи людям", - сказал Путин.
Он также особо отметил деятельность волонтеров на линии боевого соприкосновения и тех, кто помогает бойцам СВО.
"Я знаю, что это небезопасно. Низко склоняю голову перед памятью тех, кто отдал свои жизни в ходе этой работы... А такие есть, к сожалению, но это тоже иногда случается", - сказал Путин.
В России стартовала акция "День добровольца. Первые"
3 декабря, 12:07