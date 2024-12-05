Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о письмах от россиян в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987593487.html
Путин рассказал о письмах от россиян в зону СВО
Путин рассказал о письмах от россиян в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о письмах от россиян в зону СВО
Президент России Владимир Путин рассказал, что российские военные в зоне СВО "носят на сердце" письма от россиян. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:32
2024-12-05T18:32
общество
россия
владимир путин
манеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982360167_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_00a42047b19c62172469d8075c32bb10.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что российские военные в зоне СВО "носят на сердце" письма от россиян. "Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем 3 миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, вы же знаете это - солдаты на сердце носят", - сказал Путин, обращаясь к участникам форума гражданского участия "Мы вместе". Глава государства отметил, что ему показали видеоматериалы, которые "посылают ребятишки маленькие в поддержку" бойцам в зону СВО. Он уточнил, что оттуда приходит обратная связь. Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
https://ria.ru/20241104/putin-1981799730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982360167_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7577c6beefd27b046f8960e1f860295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, манеж
Общество, Россия, Владимир Путин, Манеж
Путин рассказал о письмах от россиян в зону СВО

Путин заявил, что бойцы в зоне СВО носят на сердце письма от россиян

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что российские военные в зоне СВО "носят на сердце" письма от россиян.
"Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем 3 миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, вы же знаете это - солдаты на сердце носят", - сказал Путин, обращаясь к участникам форума гражданского участия "Мы вместе".
Глава государства отметил, что ему показали видеоматериалы, которые "посылают ребятишки маленькие в поддержку" бойцам в зону СВО. Он уточнил, что оттуда приходит обратная связь.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
Путин с детьми участников СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО
4 ноября, 15:28
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала