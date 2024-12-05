Путин рассказал о письмах от россиян в зону СВО
Путин заявил, что бойцы в зоне СВО носят на сердце письма от россиян
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что российские военные в зоне СВО "носят на сердце" письма от россиян.
"Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем 3 миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, вы же знаете это - солдаты на сердце носят", - сказал Путин, обращаясь к участникам форума гражданского участия "Мы вместе".
Глава государства отметил, что ему показали видеоматериалы, которые "посылают ребятишки маленькие в поддержку" бойцам в зону СВО. Он уточнил, что оттуда приходит обратная связь.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
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