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Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко - РИА Новости, 05.12.2024
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18:23 05.12.2024 (обновлено: 19:05 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987592126.html
Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко
Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко - РИА Новости, 05.12.2024
Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:23
2024-12-05T19:05
общество
курская область
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
манеж
волонтеры
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области."Я только что, выступая перед вами со словами благодарности, обратился к волонтерам, которые, рискуя собой, своей жизнью, своим здоровьем, оказывают помощь другим. Вот, Федор - один из таких", - сказал Путин на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" после вручения ордена мужества Геращенко.Президент подчеркнул, что Федор и его товарищи, оказывая помощь, попали под обстрел, два его товарища погибли, а он получил серьезное ранение."Он (Федор - ред.) сейчас вспомнил про своих близких, которые ждут его, и очень правильно, потому что много раз я говорил, а все вы это прекрасно понимаете, что с первых дней жизни человека родители закладывают в него основополагающие принципы, на которых будет основана вся его последующая жизнь", - добавил Путин.Российский лидер подчеркнул, что хотел бы, чтобы россияне никогда не забывали и о тех ребятах, которых с нами сегодня нет, и об их близких.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
https://ria.ru/20241205/putin-1987594280.html
https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html
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общество, курская область, владимир путин, россия, манеж, волонтеры
Общество, Курская область, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Манеж, Волонтеры
Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко

Путин вручил орден Мужества волонтеру Геращенко, раненному в Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области.
«
"Я только что, выступая перед вами со словами благодарности, обратился к волонтерам, которые, рискуя собой, своей жизнью, своим здоровьем, оказывают помощь другим. Вот, Федор - один из таких", - сказал Путин на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" после вручения ордена мужества Геращенко.
Волонтеры - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Президент подчеркнул, что Федор и его товарищи, оказывая помощь, попали под обстрел, два его товарища погибли, а он получил серьезное ранение.
«
"Он (Федор - ред.) сейчас вспомнил про своих близких, которые ждут его, и очень правильно, потому что много раз я говорил, а все вы это прекрасно понимаете, что с первых дней жизни человека родители закладывают в него основополагающие принципы, на которых будет основана вся его последующая жизнь", - добавил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что хотел бы, чтобы россияне никогда не забывали и о тех ребятах, которых с нами сегодня нет, и об их близких.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьВладимир ПутинРоссияМанежВолонтеры
 
 
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