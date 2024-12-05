https://ria.ru/20241205/putin-1987592126.html

Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко

Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко - РИА Новости, 05.12.2024

Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:23

2024-12-05T18:23

2024-12-05T19:05

общество

курская область

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

манеж

волонтеры

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области."Я только что, выступая перед вами со словами благодарности, обратился к волонтерам, которые, рискуя собой, своей жизнью, своим здоровьем, оказывают помощь другим. Вот, Федор - один из таких", - сказал Путин на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" после вручения ордена мужества Геращенко.Президент подчеркнул, что Федор и его товарищи, оказывая помощь, попали под обстрел, два его товарища погибли, а он получил серьезное ранение."Он (Федор - ред.) сейчас вспомнил про своих близких, которые ждут его, и очень правильно, потому что много раз я говорил, а все вы это прекрасно понимаете, что с первых дней жизни человека родители закладывают в него основополагающие принципы, на которых будет основана вся его последующая жизнь", - добавил Путин.Российский лидер подчеркнул, что хотел бы, чтобы россияне никогда не забывали и о тех ребятах, которых с нами сегодня нет, и об их близких.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.

https://ria.ru/20241205/putin-1987594280.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, владимир путин, россия, манеж, волонтеры