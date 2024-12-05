https://ria.ru/20241205/putin-1987589874.html
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области
Президент России Владимир Путин попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:17
2024-12-05T18:17
2024-12-05T18:49
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общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей.Путин в четверг в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области. Президент напомнил, что группа добровольцев, оказывая помощь в регионе, попала под обстрел - два товарища Геращенко погибли, а сам он получил серьезное ранение."Я хочу, чтобы мы никогда не забывали и тех ребят, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон", - заявил Путин.Он обратился с этой просьбой и к федеральному правительству, и к региональным властям."Хочу, чтобы и их близкие - близкие тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, - не были забыты ни федеральными органами власти, ни региональными. Еще раз низкий поклон им, слова благодарности всем людям, которые исполняют свой долг перед нашим, своим Отечеством", - сказал президент.
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Путин: "Низкий поклон всем людям, кто исполняет свой долг перед нашим Отечеством"
Путин: "Низкий поклон всем людям, кто исполняет свой долг перед нашим Отечеством"
2024-12-05T18:17
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курская область, общество, владимир путин, россия
Курская область, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области, и их семьях
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей.
Путин
в четверг в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области
. Президент напомнил, что группа добровольцев, оказывая помощь в регионе, попала под обстрел - два товарища Геращенко погибли, а сам он получил серьезное ранение.
"Я хочу, чтобы мы никогда не забывали и тех ребят, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон", - заявил Путин.
Он обратился с этой просьбой и к федеральному правительству, и к региональным властям.
"Хочу, чтобы и их близкие - близкие тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, - не были забыты ни федеральными органами власти, ни региональными. Еще раз низкий поклон им, слова благодарности всем людям, которые исполняют свой долг перед нашим, своим Отечеством", - сказал президент.