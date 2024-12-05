Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 05.12.2024 (обновлено: 18:49 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987589874.html
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области
Президент России Владимир Путин попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:17
2024-12-05T18:49
курская область
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987595238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dc7a4cdb021378f7182862fea6a476c.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей.Путин в четверг в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области. Президент напомнил, что группа добровольцев, оказывая помощь в регионе, попала под обстрел - два товарища Геращенко погибли, а сам он получил серьезное ранение."Я хочу, чтобы мы никогда не забывали и тех ребят, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон", - заявил Путин.Он обратился с этой просьбой и к федеральному правительству, и к региональным властям."Хочу, чтобы и их близкие - близкие тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, - не были забыты ни федеральными органами власти, ни региональными. Еще раз низкий поклон им, слова благодарности всем людям, которые исполняют свой долг перед нашим, своим Отечеством", - сказал президент.
https://ria.ru/20241205/putin-1987592126.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Низкий поклон всем людям, кто исполняет свой долг перед нашим Отечеством"
Путин: "Низкий поклон всем людям, кто исполняет свой долг перед нашим Отечеством"
2024-12-05T18:17
true
PT1M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987595238_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_929dc789d2fb25d50d0377ed2515dd17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, общество, владимир путин, россия
Курская область, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области

Путин призвал помнить о волонтерах, погибших в Курской области, и их семьях

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей.
Путин в четверг в рамках форума гражданского участия "Мы вместе" вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области. Президент напомнил, что группа добровольцев, оказывая помощь в регионе, попала под обстрел - два товарища Геращенко погибли, а сам он получил серьезное ранение.
"Я хочу, чтобы мы никогда не забывали и тех ребят, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон", - заявил Путин.
Он обратился с этой просьбой и к федеральному правительству, и к региональным властям.
"Хочу, чтобы и их близкие - близкие тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, - не были забыты ни федеральными органами власти, ни региональными. Еще раз низкий поклон им, слова благодарности всем людям, которые исполняют свой долг перед нашим, своим Отечеством", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко
Вчера, 18:23
 
Курская областьОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала