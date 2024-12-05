https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html

Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже

Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже - РИА Новости, 05.12.2024

Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже

Владимир Путин вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, помогавшей эвакуировать людей из Суджанского района Курской области, РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:11

2024-12-05T18:11

2024-12-05T19:04

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, помогавшей эвакуировать людей из Суджанского района Курской области, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".Президент также вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко."Я только что, выступая перед вами со словами благодарности, обратился к волонтерам, которые, рискуя собой, своей жизнью, своим здоровьем, оказывают помощь другим. Вот, Федор — один из таких", — сказал он.Путин подчеркнул, что Геращенко и его товарищи, оказывая помощь, попали под обстрел в Курской области. В результате двое его коллег погибли, а сам он получил серьезное ранение.Глава государства заявил, что волонтеры всегда работают тогда и там, где нужна их помощь. Он подчеркнул, что все россияне — одна большая сплоченная семья и в этом залог успехов страны, в том числе на фронте."Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем три миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, — вы же знаете это — солдаты на сердце носят", — отметил Путин.Он добавил, что волонтерской деятельностью занимаются две трети россиян. По словам президента, это наводит на очень простую мысль, которая заключается в том, что "это не что-то новое, а возрождение старых традиций народов нашей страны".Глава государства также попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей.Волонтерское движение "Вторая жиZнь" Карпенко основала в 2016 году. Организация занимается гуманитарными миссиями в ДНР и ЛНР, а с 2022-го она помогает военным медикам и военнослужащим, участвующим в спецоперации.Кроме того, Карпенко организовала отдельный медицинский отряд, который оказывает догоспитальную помощь пострадавшим. Помимо этого, она участвовала в эвакуации жителей Суджанского района Курской области.

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https://ria.ru/20241111/proekt--1983184389.html

https://ria.ru/20241203/aktsiya-1987061179.html

https://ria.ru/20241202/volonterstvo-1913628652.html

суджа

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

суджа, владимир путин, россия, донецкая народная республика, манеж, общество