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Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже - РИА Новости, 05.12.2024
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18:11 05.12.2024 (обновлено: 19:04 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html
Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже
Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже - РИА Новости, 05.12.2024
Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже
Владимир Путин вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, помогавшей эвакуировать людей из Суджанского района Курской области, РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:11
2024-12-05T19:04
суджа
владимир путин
россия
донецкая народная республика
манеж
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, помогавшей эвакуировать людей из Суджанского района Курской области, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".Президент также вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко."Я только что, выступая перед вами со словами благодарности, обратился к волонтерам, которые, рискуя собой, своей жизнью, своим здоровьем, оказывают помощь другим. Вот, Федор — один из таких", — сказал он.Путин подчеркнул, что Геращенко и его товарищи, оказывая помощь, попали под обстрел в Курской области. В результате двое его коллег погибли, а сам он получил серьезное ранение.Глава государства заявил, что волонтеры всегда работают тогда и там, где нужна их помощь. Он подчеркнул, что все россияне — одна большая сплоченная семья и в этом залог успехов страны, в том числе на фронте.&quot;Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем три миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, — вы же знаете это — солдаты на сердце носят&quot;, — отметил Путин.Он добавил, что волонтерской деятельностью занимаются две трети россиян. По словам президента, это наводит на очень простую мысль, которая заключается в том, что "это не что-то новое, а возрождение старых традиций народов нашей страны".Глава государства также попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей.Волонтерское движение "Вторая жиZнь" Карпенко основала в 2016 году. Организация занимается гуманитарными миссиями в ДНР и ЛНР, а с 2022-го она помогает военным медикам и военнослужащим, участвующим в спецоперации.Кроме того, Карпенко организовала отдельный медицинский отряд, который оказывает догоспитальную помощь пострадавшим. Помимо этого, она участвовала в эвакуации жителей Суджанского района Курской области.
https://ria.ru/20241129/kvadrokopter-1986349393.html
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суджа
россия
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суджа, владимир путин, россия, донецкая народная республика, манеж, общество
Суджа, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Манеж, Общество
Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже

Путин вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Карпенко

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии "Мы вместе"
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии Мы вместе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии "Мы вместе"
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, помогавшей эвакуировать людей из Суджанского района Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".
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Президент также вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко.
«
"Я только что, выступая перед вами со словами благодарности, обратился к волонтерам, которые, рискуя собой, своей жизнью, своим здоровьем, оказывают помощь другим. Вот, Федор — один из таких", — сказал он.
Путин подчеркнул, что Геращенко и его товарищи, оказывая помощь, попали под обстрел в Курской области. В результате двое его коллег погибли, а сам он получил серьезное ранение.
Глава государства заявил, что волонтеры всегда работают тогда и там, где нужна их помощь. Он подчеркнул, что все россияне — одна большая сплоченная семья и в этом залог успехов страны, в том числе на фронте.
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«

"Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем три миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, — вы же знаете это — солдаты на сердце носят", — отметил Путин.

Он добавил, что волонтерской деятельностью занимаются две трети россиян. По словам президента, это наводит на очень простую мысль, которая заключается в том, что "это не что-то новое, а возрождение старых традиций народов нашей страны".
Глава государства также попросил не забывать о погибших в Курской области российских волонтерах и о поддержке их семей.
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3 декабря, 12:07
Волонтерское движение "Вторая жиZнь" Карпенко основала в 2016 году. Организация занимается гуманитарными миссиями в ДНР и ЛНР, а с 2022-го она помогает военным медикам и военнослужащим, участвующим в спецоперации.
Кроме того, Карпенко организовала отдельный медицинский отряд, который оказывает догоспитальную помощь пострадавшим. Помимо этого, она участвовала в эвакуации жителей Суджанского района Курской области.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря — в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.

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СуджаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаМанежОбщество
 
 
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