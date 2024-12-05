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Путин назвал россиян семьей - РИА Новости, 05.12.2024
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18:06 05.12.2024 (обновлено: 18:20 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987586804.html
Путин назвал россиян семьей
Путин назвал россиян семьей - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал россиян семьей
Все россияне - одна большая сплоченная семья, в этом залог успехов России, в том числе и на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:06
2024-12-05T18:20
россия
общество
манеж
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все россияне - одна большая сплоченная семья, в этом залог успехов России, в том числе и на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин."Важна сама помощь. Она подчеркивает, что все мы одна большая мощная сплоченная семья, и в этом залог всех наших успехов, в том числе и на фронте", - сказал Путин во время выступления на международном форуме гражданского участия "Мы Вместе".Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html
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Обращение Путина к волонтерам на форуме "Мы вместе"
Обращение Путина к волонтерам на форуме "Мы вместе"
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россия, общество, манеж, владимир путин
Россия, Общество, Манеж, Владимир Путин
Путин назвал россиян семьей

Путин назвал россиян большой сплоченной семьей

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все россияне - одна большая сплоченная семья, в этом залог успехов России, в том числе и на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важна сама помощь. Она подчеркивает, что все мы одна большая мощная сплоченная семья, и в этом залог всех наших успехов, в том числе и на фронте", - сказал Путин во время выступления на международном форуме гражданского участия "Мы Вместе".
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
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