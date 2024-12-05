https://ria.ru/20241205/putin-1987579681.html

Путин рассказал об благоустройстве общественных и дворовых территорий

Путин рассказал об благоустройстве общественных и дворовых территорий - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал об благоустройстве общественных и дворовых территорий

С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий в населенных пунктах в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:36

2024-12-05T15:36

2024-12-05T17:36

общество

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий в населенных пунктах в стране, заявил президент России Владимир Путин. "С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий, запущен всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды, 800 проектов победителей этого конкурса уже реализованы", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, нацпроекты