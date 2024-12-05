https://ria.ru/20241205/putin-1987579681.html
Путин рассказал об благоустройстве общественных и дворовых территорий
Путин рассказал об благоустройстве общественных и дворовых территорий - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал об благоустройстве общественных и дворовых территорий
С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий в населенных пунктах в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:36
2024-12-05T15:36
2024-12-05T17:36
общество
россия
владимир путин
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий в населенных пунктах в стране, заявил президент России Владимир Путин. "С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий, запущен всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды, 800 проектов победителей этого конкурса уже реализованы", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, нацпроекты
Общество, Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Путин рассказал об благоустройстве общественных и дворовых территорий
Путин: с 2018 года благоустроено почти 95 тыс общественных и дворовых территорий