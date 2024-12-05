https://ria.ru/20241205/putin-1987579470.html

Путин предложил наметить шаги в реализации планов развития России

Путин предложил наметить шаги в реализации планов развития России - РИА Новости, 05.12.2024

Путин предложил наметить шаги в реализации планов развития России

Президент России Владимир Путин предложил наметить дальнейшие шаги в работе по реализации планов развития России. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:34

2024-12-05T15:34

2024-12-05T17:35

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил наметить дальнейшие шаги в работе по реализации планов развития России. "В конце года мы с вами по традиции проводим заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы вместе с членами правительства, руководителями регионов, представителями деловых, научных, общественных объединений проанализировать ход выполнения наших ключевых общенациональных программ. Также чтобы наметить дальнейшие шаги в этой работе", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин