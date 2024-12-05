Путин предложил наметить шаги в реализации планов развития России
Путин призвал наметить дальнейшие шаги в работе по реализации планов развития РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил наметить дальнейшие шаги в работе по реализации планов развития России.
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"В конце года мы с вами по традиции проводим заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы вместе с членами правительства, руководителями регионов, представителями деловых, научных, общественных объединений проанализировать ход выполнения наших ключевых общенациональных программ. Также чтобы наметить дальнейшие шаги в этой работе", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.