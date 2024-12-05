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Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне - РИА Новости, 05.12.2024
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17:15 05.12.2024 (обновлено: 18:46 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987574998.html
Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне
Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне
Соцопросы показывают, что россиян часто не устраивает нынешнее положение дел в сфере медицины и в вопросах доступности жилья, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:15
2024-12-05T18:46
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соцопросы показывают, что россиян часто не устраивает нынешнее положение дел в сфере медицины и в вопросах доступности жилья, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. Соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья", - заявил Путин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне

Путин: россияне считают отстающими направлениями медицину и доступность жилья

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соцопросы показывают, что россиян часто не устраивает нынешнее положение дел в сфере медицины и в вопросах доступности жилья, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«
"Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. Соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал о задачах по демографической ситуации
Вчера, 15:15
 
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