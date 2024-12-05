https://ria.ru/20241205/putin-1987574998.html
Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне
Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне
Соцопросы показывают, что россиян часто не устраивает нынешнее положение дел в сфере медицины и в вопросах доступности жилья, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:15
2024-12-05T17:15
2024-12-05T18:46
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соцопросы показывают, что россиян часто не устраивает нынешнее положение дел в сфере медицины и в вопросах доступности жилья, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. Соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья", - заявил Путин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне
Путин: россияне считают отстающими направлениями медицину и доступность жилья