https://ria.ru/20241205/putin-1987574998.html

Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне

Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне - РИА Новости, 05.12.2024

Путин назвал отстающие сферы, на которые жалуются россияне

Соцопросы показывают, что россиян часто не устраивает нынешнее положение дел в сфере медицины и в вопросах доступности жилья, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:15

2024-12-05T17:15

2024-12-05T18:46

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987564856_0:12:2999:1699_1920x0_80_0_0_f70a0d1d36fa1e55d79a4d47c0f41a47.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соцопросы показывают, что россиян часто не устраивает нынешнее положение дел в сфере медицины и в вопросах доступности жилья, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. Соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья", - заявил Путин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин