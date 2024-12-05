Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии
Путин: при принятии решений в экологии надо реально смотреть на обязательства
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не прикрываться нынешними сложностями при принятии решений в экологии, нужно смотреть на обязательства перед людьми.
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"Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня, сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано, то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то. Все понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что решение вопросов экологического благополучия влияет напрямую на жизнь людей, миллионов граждан РФ.