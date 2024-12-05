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Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии - РИА Новости, 05.12.2024
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16:56 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987570864.html
Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии
Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии
Президент России Владимир Путин попросил не прикрываться нынешними сложностями при принятии решений в экологии, нужно смотреть на обязательства перед людьми. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:56
2024-12-05T16:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не прикрываться нынешними сложностями при принятии решений в экологии, нужно смотреть на обязательства перед людьми. "Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня, сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано, то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то. Все понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что решение вопросов экологического благополучия влияет напрямую на жизнь людей, миллионов граждан РФ.
https://ria.ru/20241205/putin-1987548134.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии

Путин: при принятии решений в экологии надо реально смотреть на обязательства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не прикрываться нынешними сложностями при принятии решений в экологии, нужно смотреть на обязательства перед людьми.
«
"Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня, сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано, то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то. Все понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что решение вопросов экологического благополучия влияет напрямую на жизнь людей, миллионов граждан РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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