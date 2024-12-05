https://ria.ru/20241205/putin-1987570864.html

Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии

Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии - РИА Новости, 05.12.2024

Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии

Президент России Владимир Путин попросил не прикрываться нынешними сложностями при принятии решений в экологии, нужно смотреть на обязательства перед людьми. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:56

2024-12-05T16:56

2024-12-05T16:56

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не прикрываться нынешними сложностями при принятии решений в экологии, нужно смотреть на обязательства перед людьми. "Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня, сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано, то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то. Все понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что решение вопросов экологического благополучия влияет напрямую на жизнь людей, миллионов граждан РФ.

https://ria.ru/20241205/putin-1987548134.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин