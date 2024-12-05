Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987570571.html
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин заявил, что следующий Совет по стратегическому развитию и национальным проектам пройдет в июне, там обсудят реализацию новых... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:57
2024-12-05T16:57
россия
владимир путин
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea291d0b079c6fab0ffbee88abd44c49.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что следующий Совет по стратегическому развитию и национальным проектам пройдет в июне, там обсудят реализацию новых нацпроектов. "В этой связи предлагаю на очередном заседании нашего совета, в июне он планируется, оценить начало реализации нацпроектов, ход их выполнения и первые результаты", - сказал Путин на заседании Совета.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_e2cf502c8b1418891cbc290a0261a8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам

Путин: следующий Совет по стратегическому развитию и нацпроектам пройдет в июне

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что следующий Совет по стратегическому развитию и национальным проектам пройдет в июне, там обсудят реализацию новых нацпроектов.
«
"В этой связи предлагаю на очередном заседании нашего совета, в июне он планируется, оценить начало реализации нацпроектов, ход их выполнения и первые результаты", - сказал Путин на заседании Совета.
Путин: Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения
Вчера, 14:57
 
РоссияВладимир ПутинНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала