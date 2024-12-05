https://ria.ru/20241205/putin-1987570571.html

Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам

Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024

Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин заявил, что следующий Совет по стратегическому развитию и национальным проектам пройдет в июне, там обсудят реализацию новых... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:57

2024-12-05T16:57

2024-12-05T16:57

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что следующий Совет по стратегическому развитию и национальным проектам пройдет в июне, там обсудят реализацию новых нацпроектов. "В этой связи предлагаю на очередном заседании нашего совета, в июне он планируется, оценить начало реализации нацпроектов, ход их выполнения и первые результаты", - сказал Путин на заседании Совета.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, нацпроекты