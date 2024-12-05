https://ria.ru/20241205/putin-1987570571.html
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин заявил, что следующий Совет по стратегическому развитию и национальным проектам пройдет в июне, там обсудят реализацию новых... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:57
2024-12-05T16:57
2024-12-05T16:57
россия
владимир путин
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что следующий Совет по стратегическому развитию и национальным проектам пройдет в июне, там обсудят реализацию новых нацпроектов. "В этой связи предлагаю на очередном заседании нашего совета, в июне он планируется, оценить начало реализации нацпроектов, ход их выполнения и первые результаты", - сказал Путин на заседании Совета.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Путин назвал дату следующего Совета по нацпроектам
Путин: следующий Совет по стратегическому развитию и нацпроектам пройдет в июне