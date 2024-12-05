https://ria.ru/20241205/putin-1987570113.html
Путин поинтересовался у Мантурова, где мусоросжигательные заводы
Путин поинтересовался у Мантурова, где мусоросжигательные заводы - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поинтересовался у Мантурова, где мусоросжигательные заводы
Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, где мусоросжигающие заводы, которые планировалось построить в России, и РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:51
2024-12-05T16:51
2024-12-05T16:51
экономика
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
денис мантуров
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, где мусоросжигающие заводы, которые планировалось построить в России, и где деньги, выделенные на их строительство. Глава государства в четверг проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?" - спросил президент на заседании. Мантуров ответил, что два мусоросжигающих завода уже "на выходе", будут запущены в первом квартале 2025 года, а заводы по сортировке мусора в стране уже созданы "в достаточном количестве". Вице-премьер пообещал пригласить президента на открытие мусоросжигающих заводов. "На открытие хорошо. Ленточки резать - мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?" - спросил президент. Путин добавил, что понимает, что вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий. "Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?" - спросил президент. Мантуров ответил, что заводов должно было быть несколько, в частности, в Татарстане и Московской области, но возникли проблемы, в том числе с технологиями, так как японские коллеги ушли из России. Он добавил, что проблемы уже решены, осталось только достроить заводы. Президент поручил держать ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20241120/putin-1984819815.html
https://ria.ru/20241120/putin-1984817057.html
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экономика, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин поинтересовался у Мантурова, где мусоросжигательные заводы
Путин спросил у Мантурова, где деньги на мусоросжигательные заводы
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, где мусоросжигающие заводы, которые планировалось построить в России, и где деньги, выделенные на их строительство.
Глава государства в четверг проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?" - спросил президент на заседании.
Мантуров ответил, что два мусоросжигающих завода уже "на выходе", будут запущены в первом квартале 2025 года, а заводы по сортировке мусора в стране уже созданы "в достаточном количестве". Вице-премьер пообещал пригласить президента на открытие мусоросжигающих заводов.
"На открытие хорошо. Ленточки резать - мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?" - спросил президент.
Путин
добавил, что понимает, что вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий.
"Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?" - спросил президент.
Мантуров ответил, что заводов должно было быть несколько, в частности, в Татарстане и Московской области
, но возникли проблемы, в том числе с технологиями, так как японские коллеги ушли из России
. Он добавил, что проблемы уже решены, осталось только достроить заводы.
Президент поручил держать ситуацию на контроле.