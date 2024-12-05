Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 05.12.2024 (обновлено: 16:47 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987566334.html
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обратить внимание на обновление общественного транспорта и загрузку предприятий. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:39
2024-12-05T16:47
нацпроекты
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987543695_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_91de75971a363c7dec09231da1d3b725.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обратить внимание на обновление общественного транспорта и загрузку предприятий."Прошу внимательно к этому отнестись. И (первого вице-премьера РФ Дениса - ред.) Мантурова прошу, Денис Валентинович, надо на это обратить внимание напрямую... Загрузка предприятий и обновление транспорта. Нельзя допускать, чтобы он разваливался на ходу", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987546413_0:0:2997:2248_1920x0_80_0_0_5dc9e4213cfe24d28533faf3747db869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нацпроекты, владимир путин, россия
Нацпроекты, Владимир Путин, Россия
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта

Путин дал поручения по обновлению общественного транспорта, загрузке предприятий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
 Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обратить внимание на обновление общественного транспорта и загрузку предприятий.
«
"Прошу внимательно к этому отнестись. И (первого вице-премьера РФ Дениса - ред.) Мантурова прошу, Денис Валентинович, надо на это обратить внимание напрямую... Загрузка предприятий и обновление транспорта. Нельзя допускать, чтобы он разваливался на ходу", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин: Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения
Вчера, 14:57
 
НацпроектыВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала