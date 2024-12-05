https://ria.ru/20241205/putin-1987566334.html
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обратить внимание на обновление общественного транспорта и загрузку предприятий. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:39
2024-12-05T16:39
2024-12-05T16:47
нацпроекты
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обратить внимание на обновление общественного транспорта и загрузку предприятий."Прошу внимательно к этому отнестись. И (первого вице-премьера РФ Дениса - ред.) Мантурова прошу, Денис Валентинович, надо на это обратить внимание напрямую... Загрузка предприятий и обновление транспорта. Нельзя допускать, чтобы он разваливался на ходу", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нацпроекты, владимир путин, россия
Нацпроекты, Владимир Путин, Россия
Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта
Путин дал поручения по обновлению общественного транспорта, загрузке предприятий