https://ria.ru/20241205/putin-1987566334.html

Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта

Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта - РИА Новости, 05.12.2024

Путин поручил обратить внимание на обновление общественного транспорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обратить внимание на обновление общественного транспорта и загрузку предприятий. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:39

2024-12-05T16:39

2024-12-05T16:47

нацпроекты

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обратить внимание на обновление общественного транспорта и загрузку предприятий."Прошу внимательно к этому отнестись. И (первого вице-премьера РФ Дениса - ред.) Мантурова прошу, Денис Валентинович, надо на это обратить внимание напрямую... Загрузка предприятий и обновление транспорта. Нельзя допускать, чтобы он разваливался на ходу", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

нацпроекты, владимир путин, россия