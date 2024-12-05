https://ria.ru/20241205/putin-1987565837.html
Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после заседания
Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после заседания - РИА Новости, 05.12.2024
Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после заседания
Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться президента Федерации независимых профсоюзов... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:38
2024-12-05T16:38
2024-12-05T17:46
владимир путин
россия
михаил шмаков
сбербанк россии
герман греф
владимир мединский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться президента Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа и своего помощника Владимира Мединского."Я бы попросил Михаила Викторовича Шмакова, Грефа и Мединского Владимира Ростиславовича подойти ко мне", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987563261.html
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Путин после совета по нацпроектам попросил остаться Шмакова, Грефа и Мединского
Заседание совета по нацпроектам закончилось. Однако после него Путин попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов Шмакова, главу Сбербанка Грефа и своего помощника Мединского
2024-12-05T16:38
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владимир путин, россия, михаил шмаков, сбербанк россии, герман греф, владимир мединский
Владимир Путин, Россия, Михаил Шмаков, Сбербанк России, Герман Греф, Владимир Мединский
Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после заседания
Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после заседания совета