https://ria.ru/20241205/putin-1987565837.html

Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после заседания

Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после заседания - РИА Новости, 05.12.2024

Путин попросил Шмакова, Грефа и Мединского остаться после заседания

Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться президента Федерации независимых профсоюзов... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:38

2024-12-05T16:38

2024-12-05T17:46

владимир путин

россия

михаил шмаков

сбербанк россии

герман греф

владимир мединский

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам попросил остаться президента Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа и своего помощника Владимира Мединского."Я бы попросил Михаила Викторовича Шмакова, Грефа и Мединского Владимира Ростиславовича подойти ко мне", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987563261.html

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Путин после совета по нацпроектам попросил остаться Шмакова, Грефа и Мединского Заседание совета по нацпроектам закончилось. Однако после него Путин попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов Шмакова, главу Сбербанка Грефа и своего помощника Мединского 2024-12-05T16:38 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, михаил шмаков, сбербанк россии, герман греф, владимир мединский