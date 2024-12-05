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Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки - РИА Новости, 05.12.2024
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16:36 05.12.2024 (обновлено: 16:45 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987564655.html
Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки
Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки - РИА Новости, 05.12.2024
Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки
Россия не может допустить провалов в работе над созданием орбитальной спутниковой группировки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:36
2024-12-05T16:45
россия
владимир путин
космос - риа наука
технологии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия не может допустить провалов в работе над созданием орбитальной спутниковой группировки, заявил президент РФ Владимир Путин."Космос - отдельная тема... Я сейчас, прежде всего, имею в виду группировку для обеспечения связи и телерадиовещания. Здесь провалов допустить нельзя ни в коем случае", - сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html
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россия, владимир путин, космос - риа наука, технологии
Россия, Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Технологии
Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки

Путин призвал избегать провалов при создании орбитальной спутниковой группировки

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия не может допустить провалов в работе над созданием орбитальной спутниковой группировки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Космос - отдельная тема... Я сейчас, прежде всего, имею в виду группировку для обеспечения связи и телерадиовещания. Здесь провалов допустить нельзя ни в коем случае", - сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта
Вчера, 16:35
 
РоссияВладимир ПутинКосмос - РИА НаукаТехнологии
 
 
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