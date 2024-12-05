https://ria.ru/20241205/putin-1987564655.html

Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки

Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки - РИА Новости, 05.12.2024

Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки

Россия не может допустить провалов в работе над созданием орбитальной спутниковой группировки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:36

2024-12-05T16:36

2024-12-05T16:45

россия

владимир путин

космос - риа наука

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия не может допустить провалов в работе над созданием орбитальной спутниковой группировки, заявил президент РФ Владимир Путин."Космос - отдельная тема... Я сейчас, прежде всего, имею в виду группировку для обеспечения связи и телерадиовещания. Здесь провалов допустить нельзя ни в коем случае", - сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html

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россия, владимир путин, космос - риа наука, технологии