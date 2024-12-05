https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html

Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта

Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта

Решения в сфере беспилотного транспорта будут сложны без поддержки правительства, нужна соответствующая регуляторика, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:35

2024-12-05T16:35

2024-12-05T16:49

владимир путин

экономика

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987531318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eea0ba1f615357365d435fd66d2260c.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решения в сфере беспилотного транспорта будут сложны без поддержки правительства, нужна соответствующая регуляторика, заявил президент России Владимир Путин."Нужно, безусловно, поддерживать все, что в этой сфере (беспилотного транспорта - ред.) происходит. Да, они (компании - ред.) это делают за свои деньги, это понятно, у них свои технологические решения есть, но, конечно, им нужна регуляторика соответствующая. Без поддержки правительства им таких вот серьезных задач в этой сфере самостоятельно не решить или это решение пойдет очень сложно, а нужно их поддержать. Тем более что по этому направлению мы действительно в состоянии обеспечить то самое лидерство технологическое, о котором мы так много говорим", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987563261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия, технологии