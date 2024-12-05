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Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта - РИА Новости, 05.12.2024
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16:35 05.12.2024 (обновлено: 16:49 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html
Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта
Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта
Решения в сфере беспилотного транспорта будут сложны без поддержки правительства, нужна соответствующая регуляторика, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:35
2024-12-05T16:49
владимир путин
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решения в сфере беспилотного транспорта будут сложны без поддержки правительства, нужна соответствующая регуляторика, заявил президент России Владимир Путин."Нужно, безусловно, поддерживать все, что в этой сфере (беспилотного транспорта - ред.) происходит. Да, они (компании - ред.) это делают за свои деньги, это понятно, у них свои технологические решения есть, но, конечно, им нужна регуляторика соответствующая. Без поддержки правительства им таких вот серьезных задач в этой сфере самостоятельно не решить или это решение пойдет очень сложно, а нужно их поддержать. Тем более что по этому направлению мы действительно в состоянии обеспечить то самое лидерство технологическое, о котором мы так много говорим", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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владимир путин, экономика, россия, технологии
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии
Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта

Путин заявил, что для развития беспилотного транспорта нужна регуляторика

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решения в сфере беспилотного транспорта будут сложны без поддержки правительства, нужна соответствующая регуляторика, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно, безусловно, поддерживать все, что в этой сфере (беспилотного транспорта - ред.) происходит. Да, они (компании - ред.) это делают за свои деньги, это понятно, у них свои технологические решения есть, но, конечно, им нужна регуляторика соответствующая. Без поддержки правительства им таких вот серьезных задач в этой сфере самостоятельно не решить или это решение пойдет очень сложно, а нужно их поддержать. Тем более что по этому направлению мы действительно в состоянии обеспечить то самое лидерство технологическое, о котором мы так много говорим", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Яндекс - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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