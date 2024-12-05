Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта
Путин заявил, что для развития беспилотного транспорта нужна регуляторика
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решения в сфере беспилотного транспорта будут сложны без поддержки правительства, нужна соответствующая регуляторика, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно, безусловно, поддерживать все, что в этой сфере (беспилотного транспорта - ред.) происходит. Да, они (компании - ред.) это делают за свои деньги, это понятно, у них свои технологические решения есть, но, конечно, им нужна регуляторика соответствующая. Без поддержки правительства им таких вот серьезных задач в этой сфере самостоятельно не решить или это решение пойдет очень сложно, а нужно их поддержать. Тем более что по этому направлению мы действительно в состоянии обеспечить то самое лидерство технологическое, о котором мы так много говорим", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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