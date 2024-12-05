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Путин рассказал о встрече с Кудриным - РИА Новости, 05.12.2024
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16:31 05.12.2024 (обновлено: 16:48 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987563261.html
Путин рассказал о встрече с Кудриным
Путин рассказал о встрече с Кудриным - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о встрече с Кудриным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин на встрече рассказал ему о работе "Яндекса" в развитии... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:31
2024-12-05T16:48
яндекс
технологии
россия
владимир путин
алексей кудрин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин на встрече рассказал ему о работе "Яндекса" в развитии беспилотного транспорта."И ещё одна тема - это беспилотие транспортное. У меня Алексей Леонидович Кудрин вчера был уже поздно вечером, ночью практически, рассказывал, что "Яндекс" в этом смысле делает", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент отметил, что знает, как продвигается работа на других площадках, и "нужно, безусловно, поддерживать всё, что в этой сфере происходит".
https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html
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яндекс, технологии, россия, владимир путин, алексей кудрин
Яндекс, Технологии, Россия, Владимир Путин, Алексей Кудрин
Путин рассказал о встрече с Кудриным

Кудрин рассказал Путину о работе Яндекса в сфере беспилотного транспорта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЯндекс
Яндекс - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин на встрече рассказал ему о работе "Яндекса" в развитии беспилотного транспорта.
"И ещё одна тема - это беспилотие транспортное. У меня Алексей Леонидович Кудрин вчера был уже поздно вечером, ночью практически, рассказывал, что "Яндекс" в этом смысле делает", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент отметил, что знает, как продвигается работа на других площадках, и "нужно, безусловно, поддерживать всё, что в этой сфере происходит".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал о важности регуляторики в развитии беспилотного транспорта
Вчера, 16:35
 
ЯндексТехнологииРоссияВладимир ПутинАлексей Кудрин
 
 
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