https://ria.ru/20241205/putin-1987563261.html

Путин рассказал о встрече с Кудриным

Путин рассказал о встрече с Кудриным - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал о встрече с Кудриным

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин на встрече рассказал ему о работе "Яндекса" в развитии... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:31

2024-12-05T16:31

2024-12-05T16:48

яндекс

технологии

россия

владимир путин

алексей кудрин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин на встрече рассказал ему о работе "Яндекса" в развитии беспилотного транспорта."И ещё одна тема - это беспилотие транспортное. У меня Алексей Леонидович Кудрин вчера был уже поздно вечером, ночью практически, рассказывал, что "Яндекс" в этом смысле делает", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент отметил, что знает, как продвигается работа на других площадках, и "нужно, безусловно, поддерживать всё, что в этой сфере происходит".

https://ria.ru/20241205/putin-1987563962.html

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яндекс, технологии, россия, владимир путин, алексей кудрин