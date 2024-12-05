https://ria.ru/20241205/putin-1987563129.html
Путин дал поручения по развитию городов ДФО и Арктики
Путин дал поручения по развитию городов ДФО и Арктики - РИА Новости, 05.12.2024
Путин дал поручения по развитию городов ДФО и Арктики
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил в течение месяца предусмотреть в новых... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:32
2024-12-05T16:32
2024-12-05T16:32
россия
дальний восток
владимир путин
арктика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил в течение месяца предусмотреть в новых нацпроектах отдельные мероприятия по развитию городов Дальнего Востока и Арктической зоны. Путин напомнил, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для России и требуют особого внимания, подчеркнул он. "Более того, в нацпроектах "Инфрарструктура для жизни", "Эффективная транспортная система", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети" должны появиться отдельные разделы с мероприятиями указанных мастер-планов. Надо это увязать между собой. На сегодняшний день в полном объеме это пока не выполнено. Рассчитываю, что эти недостатки будут устранены в течение месяца. Прошу вас не затягивать с этой работой", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, владимир путин, арктика
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Арктика
Путин дал поручения по развитию городов ДФО и Арктики
Путин поручил предусмотреть в нацпроектах мероприятия по развитию ДФО и Арктики