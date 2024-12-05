https://ria.ru/20241205/putin-1987563129.html

Путин дал поручения по развитию городов ДФО и Арктики

Путин дал поручения по развитию городов ДФО и Арктики - РИА Новости, 05.12.2024

Путин дал поручения по развитию городов ДФО и Арктики

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил в течение месяца предусмотреть в новых... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:32

2024-12-05T16:32

2024-12-05T16:32

россия

дальний восток

владимир путин

арктика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил в течение месяца предусмотреть в новых нацпроектах отдельные мероприятия по развитию городов Дальнего Востока и Арктической зоны. Путин напомнил, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для России и требуют особого внимания, подчеркнул он. "Более того, в нацпроектах "Инфрарструктура для жизни", "Эффективная транспортная система", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети" должны появиться отдельные разделы с мероприятиями указанных мастер-планов. Надо это увязать между собой. На сегодняшний день в полном объеме это пока не выполнено. Рассчитываю, что эти недостатки будут устранены в течение месяца. Прошу вас не затягивать с этой работой", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

дальний восток

арктика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дальний восток, владимир путин, арктика