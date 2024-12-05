https://ria.ru/20241205/putin-1987561661.html

Путин рассказал, что определит жизнь страны на годы вперед

Путин рассказал, что определит жизнь страны на годы вперед - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал, что определит жизнь страны на годы вперед

Происходящее на линии боевого соприкосновения на украинском направлении будет определять жизнь России на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:27

2024-12-05T16:27

2024-12-05T18:48

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Происходящее на линии боевого соприкосновения на украинском направлении будет определять жизнь России на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин отметил, что его одновременно удивляет и восхищает то, что российские бойцы прямо на линии боевого соприкосновения конструируют беспилотники и применяют их в боевых условиях."Это говорит о том, что у нас создана среда, которая генерирует таких специалистов - мужественных, героических и в то же время хорошо подготовленных", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20241205/putin-1987564655.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987561184.html

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россия, владимир путин, общество