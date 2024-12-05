Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что определит жизнь страны на годы вперед - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 05.12.2024 (обновлено: 18:48 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987561661.html
Путин рассказал, что определит жизнь страны на годы вперед
Путин рассказал, что определит жизнь страны на годы вперед - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал, что определит жизнь страны на годы вперед
Происходящее на линии боевого соприкосновения на украинском направлении будет определять жизнь России на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:27
2024-12-05T18:48
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987543695_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_91de75971a363c7dec09231da1d3b725.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Происходящее на линии боевого соприкосновения на украинском направлении будет определять жизнь России на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин отметил, что его одновременно удивляет и восхищает то, что российские бойцы прямо на линии боевого соприкосновения конструируют беспилотники и применяют их в боевых условиях."Это говорит о том, что у нас создана среда, которая генерирует таких специалистов - мужественных, героических и в то же время хорошо подготовленных", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20241205/putin-1987564655.html
https://ria.ru/20241205/putin-1987561184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987546413_0:0:2997:2248_1920x0_80_0_0_5dc9e4213cfe24d28533faf3747db869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, что определит жизнь страны на годы вперед

Путин: ситуация на фронте будет определять жизнь страны на годы вперед

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Происходящее на линии боевого соприкосновения на украинском направлении будет определять жизнь России на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин дал указание по созданию орбитальной спутниковой группировки
Вчера, 16:36
Путин отметил, что его одновременно удивляет и восхищает то, что российские бойцы прямо на линии боевого соприкосновения конструируют беспилотники и применяют их в боевых условиях.
"Это говорит о том, что у нас создана среда, которая генерирует таких специалистов - мужественных, героических и в то же время хорошо подготовленных", - подчеркнул российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин
Вчера, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала