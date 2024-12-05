https://ria.ru/20241205/putin-1987561558.html
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности
Россия не решит задач в гражданской сфере и при обеспечении безопасности, если не будет заниматься развитием сферы беспилотных летательных аппаратов, заявил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:27
2024-12-05T16:27
2024-12-05T16:48
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия не решит задач в гражданской сфере и при обеспечении безопасности, если не будет заниматься развитием сферы беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин"Если мы будем снижать показатели этой среды (БПЛА - ред.) и будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будут создаваться соответствующие условия (для развития сферы БПЛА - ред.), если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотья решаются", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987566751.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач гражданской безопасности
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия не решит задач в гражданской сфере и при обеспечении безопасности, если не будет заниматься развитием сферы беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин
"Если мы будем снижать показатели этой среды (БПЛА - ред.) и будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будут создаваться соответствующие условия (для развития сферы БПЛА - ред.), если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотья решаются", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.