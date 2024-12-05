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Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности - РИА Новости, 05.12.2024
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16:27 05.12.2024 (обновлено: 16:48 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987561558.html
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности
Россия не решит задач в гражданской сфере и при обеспечении безопасности, если не будет заниматься развитием сферы беспилотных летательных аппаратов, заявил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:27
2024-12-05T16:48
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия не решит задач в гражданской сфере и при обеспечении безопасности, если не будет заниматься развитием сферы беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин"Если мы будем снижать показатели этой среды (БПЛА - ред.) и будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будут создаваться соответствующие условия (для развития сферы БПЛА - ред.), если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотья решаются", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности

Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач гражданской безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
 Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия не решит задач в гражданской сфере и при обеспечении безопасности, если не будет заниматься развитием сферы беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин
"Если мы будем снижать показатели этой среды (БПЛА - ред.) и будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будут создаваться соответствующие условия (для развития сферы БПЛА - ред.), если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотья решаются", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
У нацпроектов должны быть видимые результаты, заявил Путин
Вчера, 16:41
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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