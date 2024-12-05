https://ria.ru/20241205/putin-1987561184.html
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин
Российские военные на линии боевого соприкосновения сами конструируют и применяют новые БПЛА, это вызывает удивление и восхищение, заявил президент России... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:25
2024-12-05T16:25
2024-12-05T16:33
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные на линии боевого соприкосновения сами конструируют и применяют новые БПЛА, это вызывает удивление и восхищение, заявил президент России Владимир Путин."Вот смотрите, что там у ребят происходит: они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, у меня это вызывает и удивление, и восхищение просто", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин
Путина восхитила работа ВС России по конструированию и применению БПЛА на фронте