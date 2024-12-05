https://ria.ru/20241205/putin-1987561184.html

ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин

ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024

ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин

Российские военные на линии боевого соприкосновения сами конструируют и применяют новые БПЛА, это вызывает удивление и восхищение, заявил президент России... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:25

2024-12-05T16:25

2024-12-05T16:33

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956920110_0:131:3048:1846_1920x0_80_0_0_efa788082924c0842a1ea88882020bfd.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные на линии боевого соприкосновения сами конструируют и применяют новые БПЛА, это вызывает удивление и восхищение, заявил президент России Владимир Путин."Вот смотрите, что там у ребят происходит: они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, у меня это вызывает и удивление, и восхищение просто", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987562089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, безопасность