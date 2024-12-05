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ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 05.12.2024 (обновлено: 16:33 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987561184.html
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин
Российские военные на линии боевого соприкосновения сами конструируют и применяют новые БПЛА, это вызывает удивление и восхищение, заявил президент России... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:25
2024-12-05T16:33
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные на линии боевого соприкосновения сами конструируют и применяют новые БПЛА, это вызывает удивление и восхищение, заявил президент России Владимир Путин."Вот смотрите, что там у ребят происходит: они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, у меня это вызывает и удивление, и восхищение просто", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987562089.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность
ВС России конструируют и применяют новые БПЛА на фронте, заявил Путин

Путина восхитила работа ВС России по конструированию и применению БПЛА на фронте

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные на линии боевого соприкосновения сами конструируют и применяют новые БПЛА, это вызывает удивление и восхищение, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот смотрите, что там у ребят происходит: они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, у меня это вызывает и удивление, и восхищение просто", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин попросил разобраться с показателями нацпроектов в беспилотной авиации
Вчера, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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