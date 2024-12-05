https://ria.ru/20241205/putin-1987561067.html
Путин рассказал о контактах с представителями производственных компаний
Путин рассказал о контактах с представителями производственных компаний - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о контактах с представителями производственных компаний
Президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает регулярные контакты с представителями производственных компаний. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:25
2024-12-05T16:25
2024-12-05T16:32
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает регулярные контакты с представителями производственных компаний."У меня все-таки регулярные контакты с представителями наших отраслей реального производства, крупнейших компаний. Уже я слышу заявки о том, что не все удастся сделать нашим предприятиям, особенно в сфере реального производства, поскольку напряжение и ставки большие, выручка у них уменьшается, положения нужны, чтобы решать стоящие перед ними задачи", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о контактах с представителями производственных компаний
Путин сообщил, что поддерживает контакты с представителями крупнейших компаний