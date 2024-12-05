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Путин поручил держать на контроле строительство перерабатывающих заводов - РИА Новости, 05.12.2024
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16:18 05.12.2024 (обновлено: 16:43 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987559000.html
Путин поручил держать на контроле строительство перерабатывающих заводов
Путин поручил держать на контроле строительство перерабатывающих заводов - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поручил держать на контроле строительство перерабатывающих заводов
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову держать на контроле ситуацию со строительством перерабатывающих заводов. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:18
2024-12-05T16:43
владимир путин
россия
экономика
денис мантуров
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову держать на контроле ситуацию со строительством перерабатывающих заводов.Глава государства спрашивал Мантурова о мусоросжигающих заводах, которые планировалось построить в России. Мантуров ответил, что заводов должно было быть несколько, в частности, в Татарстане и Московской области, но возникли проблемы, в том числе с технологиями, так как японские коллеги ушли из России. Он добавил, что проблемы уже решены, осталось только достроить заводы."Надо просто держать, повторяю еще раз, на контроле, понимать, что там происходит, какие сроки. У нас же инфляционные процессы происходят, удорожание проектов происходит. Чтобы потом не пришли и не сказали - "а вот такая проблема, такая". Их надо видеть заранее просто и работать над их решением", - сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987566751.html
https://ria.ru/20241205/putin-1987566334.html
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владимир путин, россия, экономика, денис мантуров
Владимир Путин, Россия, Экономика, Денис Мантуров
Путин поручил держать на контроле строительство перерабатывающих заводов

Путин поручил Мантурову контролировать строительство перерабатывающих заводов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову держать на контроле ситуацию со строительством перерабатывающих заводов.
Глава государства спрашивал Мантурова о мусоросжигающих заводах, которые планировалось построить в России. Мантуров ответил, что заводов должно было быть несколько, в частности, в Татарстане и Московской области, но возникли проблемы, в том числе с технологиями, так как японские коллеги ушли из России. Он добавил, что проблемы уже решены, осталось только достроить заводы.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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"Надо просто держать, повторяю еще раз, на контроле, понимать, что там происходит, какие сроки. У нас же инфляционные процессы происходят, удорожание проектов происходит. Чтобы потом не пришли и не сказали - "а вот такая проблема, такая". Их надо видеть заранее просто и работать над их решением", - сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаДенис Мантуров
 
 
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