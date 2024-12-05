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Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ - РИА Новости, 05.12.2024
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16:15 05.12.2024 (обновлено: 16:20 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987557379.html
Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ
Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ - РИА Новости, 05.12.2024
Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ
Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работ в РФ, а также попросил главу кабмина Михаила... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:15
2024-12-05T16:20
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работ в РФ, а также попросил главу кабмина Михаила Мишустина проконтролировать это."Хочу обратить внимание и ваше, и министерства финансов: нам нужно обеспечить, безусловно, своевременное финансирование весенних полевых работ. Прошу держать внимание на этом постоянно, на этих вопросах, и председателю правительства взять на контроль. Это одна из ключевых вещей", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987559182.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ

Путин потребовал обеспечить своевременное финансирование весенних полевых работ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работ в РФ, а также попросил главу кабмина Михаила Мишустина проконтролировать это.
"Хочу обратить внимание и ваше, и министерства финансов: нам нужно обеспечить, безусловно, своевременное финансирование весенних полевых работ. Прошу держать внимание на этом постоянно, на этих вопросах, и председателю правительства взять на контроль. Это одна из ключевых вещей", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
 
 
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