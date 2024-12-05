https://ria.ru/20241205/putin-1987557379.html
Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ
Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ - РИА Новости, 05.12.2024
Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ
Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работ в РФ, а также попросил главу кабмина Михаила... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:15
2024-12-05T16:15
2024-12-05T16:20
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работ в РФ, а также попросил главу кабмина Михаила Мишустина проконтролировать это."Хочу обратить внимание и ваше, и министерства финансов: нам нужно обеспечить, безусловно, своевременное финансирование весенних полевых работ. Прошу держать внимание на этом постоянно, на этих вопросах, и председателю правительства взять на контроль. Это одна из ключевых вещей", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987559182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ
Путин потребовал обеспечить своевременное финансирование весенних полевых работ