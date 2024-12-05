https://ria.ru/20241205/putin-1987557379.html

Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ

Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ - РИА Новости, 05.12.2024

Путин дал распоряжение по обеспечению весенних полевых работ

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работ в РФ, а также попросил главу кабмина Михаила... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:15

2024-12-05T16:15

2024-12-05T16:20

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работ в РФ, а также попросил главу кабмина Михаила Мишустина проконтролировать это."Хочу обратить внимание и ваше, и министерства финансов: нам нужно обеспечить, безусловно, своевременное финансирование весенних полевых работ. Прошу держать внимание на этом постоянно, на этих вопросах, и председателю правительства взять на контроль. Это одна из ключевых вещей", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987559182.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика