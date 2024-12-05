Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987555797.html
Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России
Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России - РИА Новости, 05.12.2024
Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России
Пассажирские авиаперевозки в России за 10 месяцев текущего года увеличились более чем на 6%, и по итогам года могут превысить прошлогодний показатель, заявил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:13
2024-12-05T16:13
экономика
россия
владимир путин
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987534045_678:846:2815:2048_1920x0_80_0_0_adcddf41c7550ce3891210659556974f.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пассажирские авиаперевозки в России за 10 месяцев текущего года увеличились более чем на 6%, и по итогам года могут превысить прошлогодний показатель, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас предполагается, что авиационная мобильность, то есть сколько граждан будут совершать перелеты, в ближайшие пять лет не изменится, то есть останется на уровне 2023-го. Очевидно, что это явно заниженная оценка. Только за 10 месяцев текущего года авиаперевозки выросли более чем на 6%. А это значит, по итогам года, скорее всего, будут выше уровня 2023 года", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, комментируя авиаперевозки по стране.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987534045_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9f3d558cf13fb64d255b25992a06e35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, нацпроекты
Экономика, Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России

Путин: пассажирские авиаперевозки в России за 10 месяцев выросли более чем на 6%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пассажирские авиаперевозки в России за 10 месяцев текущего года увеличились более чем на 6%, и по итогам года могут превысить прошлогодний показатель, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Сейчас предполагается, что авиационная мобильность, то есть сколько граждан будут совершать перелеты, в ближайшие пять лет не изменится, то есть останется на уровне 2023-го. Очевидно, что это явно заниженная оценка. Только за 10 месяцев текущего года авиаперевозки выросли более чем на 6%. А это значит, по итогам года, скорее всего, будут выше уровня 2023 года", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, комментируя авиаперевозки по стране.
Путин: Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения
Вчера, 14:57
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала