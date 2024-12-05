https://ria.ru/20241205/putin-1987555797.html

Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России

Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России - РИА Новости, 05.12.2024

Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России

Пассажирские авиаперевозки в России за 10 месяцев текущего года увеличились более чем на 6%, и по итогам года могут превысить прошлогодний показатель, заявил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:13

2024-12-05T16:13

2024-12-05T16:13

экономика

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пассажирские авиаперевозки в России за 10 месяцев текущего года увеличились более чем на 6%, и по итогам года могут превысить прошлогодний показатель, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас предполагается, что авиационная мобильность, то есть сколько граждан будут совершать перелеты, в ближайшие пять лет не изменится, то есть останется на уровне 2023-го. Очевидно, что это явно заниженная оценка. Только за 10 месяцев текущего года авиаперевозки выросли более чем на 6%. А это значит, по итогам года, скорее всего, будут выше уровня 2023 года", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, комментируя авиаперевозки по стране.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, нацпроекты