Путин оценил рост пассажирских авиаперевозок в России
Путин: пассажирские авиаперевозки в России за 10 месяцев выросли более чем на 6%
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пассажирские авиаперевозки в России за 10 месяцев текущего года увеличились более чем на 6%, и по итогам года могут превысить прошлогодний показатель, заявил президент России Владимир Путин.
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"Сейчас предполагается, что авиационная мобильность, то есть сколько граждан будут совершать перелеты, в ближайшие пять лет не изменится, то есть останется на уровне 2023-го. Очевидно, что это явно заниженная оценка. Только за 10 месяцев текущего года авиаперевозки выросли более чем на 6%. А это значит, по итогам года, скорее всего, будут выше уровня 2023 года", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, комментируя авиаперевозки по стране.