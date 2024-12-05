https://ria.ru/20241205/putin-1987549606.html

Путин создал рабочую группу по нацпроектам

Путин создал рабочую группу по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024

Путин создал рабочую группу по нацпроектам

Президент России Владимир Путин сообщил о создании рабочей группы для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов и попросил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:54

2024-12-05T15:54

2024-12-05T15:54

экономика

россия

владимир путин

игорь шувалов

технологии

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о создании рабочей группы для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов и попросил председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова возглавить ее. Президент объявил об этом решении в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Предлагаю на площадке нашего Совета создать специальную рабочую группу, в ней также примут участие главы ведомств, финансово-экономического блока правительства. И прошу эту работу организовать, возглавить ее Игоря Ивановича Шувалова", - сказал Путин. Он пояснил, что рабочая группа создается для дополнительной координации действий и институтов развития в рамках нацпроектов. "Думаю что ВЭБ, конечно, к этому готов. Это такой хороший инструмент для того, чтобы координировать работу подобного рода", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов, технологии, нацпроекты