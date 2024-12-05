Путин создал рабочую группу по нацпроектам
Путин попросил Шувалова возглавить рабочую группу по нацпроектам
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о создании рабочей группы для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов и попросил председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова возглавить ее.
Президент объявил об этом решении в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Предлагаю на площадке нашего Совета создать специальную рабочую группу, в ней также примут участие главы ведомств, финансово-экономического блока правительства. И прошу эту работу организовать, возглавить ее Игоря Ивановича Шувалова", - сказал Путин.
Он пояснил, что рабочая группа создается для дополнительной координации действий и институтов развития в рамках нацпроектов.
«
"Думаю что ВЭБ, конечно, к этому готов. Это такой хороший инструмент для того, чтобы координировать работу подобного рода", - добавил глава государства.