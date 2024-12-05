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Путин создал рабочую группу по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
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15:54 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987549606.html
Путин создал рабочую группу по нацпроектам
Путин создал рабочую группу по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
Путин создал рабочую группу по нацпроектам
Президент России Владимир Путин сообщил о создании рабочей группы для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов и попросил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:54
2024-12-05T15:54
экономика
россия
владимир путин
игорь шувалов
технологии
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о создании рабочей группы для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов и попросил председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова возглавить ее. Президент объявил об этом решении в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Предлагаю на площадке нашего Совета создать специальную рабочую группу, в ней также примут участие главы ведомств, финансово-экономического блока правительства. И прошу эту работу организовать, возглавить ее Игоря Ивановича Шувалова", - сказал Путин. Он пояснил, что рабочая группа создается для дополнительной координации действий и институтов развития в рамках нацпроектов. "Думаю что ВЭБ, конечно, к этому готов. Это такой хороший инструмент для того, чтобы координировать работу подобного рода", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов, технологии, нацпроекты
Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Шувалов, Технологии, Нацпроекты
Путин создал рабочую группу по нацпроектам

Путин попросил Шувалова возглавить рабочую группу по нацпроектам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о создании рабочей группы для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов и попросил председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова возглавить ее.
Президент объявил об этом решении в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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"Предлагаю на площадке нашего Совета создать специальную рабочую группу, в ней также примут участие главы ведомств, финансово-экономического блока правительства. И прошу эту работу организовать, возглавить ее Игоря Ивановича Шувалова", - сказал Путин.
Он пояснил, что рабочая группа создается для дополнительной координации действий и институтов развития в рамках нацпроектов.
«
"Думаю что ВЭБ, конечно, к этому готов. Это такой хороший инструмент для того, чтобы координировать работу подобного рода", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИгорь ШуваловТехнологииНацпроекты
 
 
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