https://ria.ru/20241205/putin-1987546689.html

Путин рассказал, что нужно для укрепления технологического суверенитета

Путин рассказал, что нужно для укрепления технологического суверенитета - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал, что нужно для укрепления технологического суверенитета

Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, чтобы создать самостоятельные... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:41

2024-12-05T15:41

2024-12-05T15:41

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, чтобы создать самостоятельные конкурентноспособные направления, заявил президент РФ Владимир Путин. "Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только анализировать состояние их отдельных элементов. Иначе получится, что формально планы соответствующих нацпроектов выполнены или даже перевыполнены, а по существу, самостоятельные конкурентноспособные направления так и не созданы", - сказал президент.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, нацпроекты