https://ria.ru/20241205/putin-1987546689.html
Путин рассказал, что нужно для укрепления технологического суверенитета
Путин рассказал, что нужно для укрепления технологического суверенитета - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал, что нужно для укрепления технологического суверенитета
Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, чтобы создать самостоятельные... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:41
2024-12-05T15:41
2024-12-05T15:41
россия
владимир путин
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, чтобы создать самостоятельные конкурентноспособные направления, заявил президент РФ Владимир Путин. "Укрепляя технологический суверенитет, нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только анализировать состояние их отдельных элементов. Иначе получится, что формально планы соответствующих нацпроектов выполнены или даже перевыполнены, а по существу, самостоятельные конкурентноспособные направления так и не созданы", - сказал президент.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Путин рассказал, что нужно для укрепления технологического суверенитета
Путин: укрепляя технологический суверенитет, нужно видеть ситуацию в отраслях