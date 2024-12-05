https://ria.ru/20241205/putin-1987545622.html
Путин рассказал о контактах с Мишустиным по вопросам нацпроектов
Путин рассказал о контактах с Мишустиным по вопросам нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о контактах с Мишустиным по вопросам нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно находится в контакте с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по вопросам нацпроектов и продолжит в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:36
2024-12-05T15:36
2024-12-05T15:54
владимир путин
михаил мишустин
нацпроекты
россия
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политика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно находится в контакте с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по вопросам нацпроектов и продолжит в будущем.Глава государства в четверг проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Мы с вами в контакте постоянном по этим темам, будем держать это в поле нашего внимания, безусловно, и в будущем", - сказал президент после доклада Мишустина.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, нацпроекты, россия, правительство рф, политика
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Нацпроекты, Россия, Правительство РФ, Политика
Путин рассказал о контактах с Мишустиным по вопросам нацпроектов
Путин сообщил, что постоянно находится в контакте с Мишустиным по нацпроектам