Путин назвал совместную задачу правительства и ЦБ
Путин назвал выход на сбалансированный рост задачей правительства и Центробанка
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста - это совместная задача правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин.
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"Хотел бы повторить, выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста - это совместная задача правительства и Центрального банка. Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную", - сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.