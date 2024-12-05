https://ria.ru/20241205/putin-1987542218.html

Путин назвал совместную задачу правительства и ЦБ

Путин назвал совместную задачу правительства и ЦБ - РИА Новости, 05.12.2024

Путин назвал совместную задачу правительства и ЦБ

Выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста - это совместная задача правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:25

2024-12-05T15:25

2024-12-05T15:25

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста - это совместная задача правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. "Хотел бы повторить, выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста - это совместная задача правительства и Центрального банка. Важно понимать это и соответствующим образом выставить механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную", - сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)