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Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
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15:20 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987539416.html
Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин
Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин
Эффект от реализации национальных проектов России должен быть комплексным, они не носят ведомственный или отраслевой характер, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:20
2024-12-05T15:20
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Эффект от реализации национальных проектов России должен быть комплексным, они не носят ведомственный или отраслевой характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вновь обращаю внимание коллег: национальные проекты носят не какой-то ведомственный или отраслевой характер. Мы с вами об этом говорили. Они должны приносить именно комплексный эффект для развития страны, а значит - объединять все уровни и органы власти, граждан, ответственные и созидательные силы нашего общества", - сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин

Путин призвал добиться комплексного эффекта от реализации нацпроектов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Эффект от реализации национальных проектов России должен быть комплексным, они не носят ведомственный или отраслевой характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь обращаю внимание коллег: национальные проекты носят не какой-то ведомственный или отраслевой характер. Мы с вами об этом говорили. Они должны приносить именно комплексный эффект для развития страны, а значит - объединять все уровни и органы власти, граждан, ответственные и созидательные силы нашего общества", - сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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