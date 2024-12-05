https://ria.ru/20241205/putin-1987539416.html

Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин

Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024

Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин

Эффект от реализации национальных проектов России должен быть комплексным, они не носят ведомственный или отраслевой характер, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:20

2024-12-05T15:20

2024-12-05T15:20

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156284/37/1562843776_0:154:2430:1521_1920x0_80_0_0_21542c6a2e57bb4cee5087694528c647.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Эффект от реализации национальных проектов России должен быть комплексным, они не носят ведомственный или отраслевой характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вновь обращаю внимание коллег: национальные проекты носят не какой-то ведомственный или отраслевой характер. Мы с вами об этом говорили. Они должны приносить именно комплексный эффект для развития страны, а значит - объединять все уровни и органы власти, граждан, ответственные и созидательные силы нашего общества", - сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987538884.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество